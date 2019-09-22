一位贫困线下德国退休者的生活

（德国之声中文网）在咖啡馆坐着，吃蛋糕喝咖啡，这样恬静的退休生活，对汉斯·鲁道夫·W（Hans Rudolf W.）来说，却是难以实现的愿望。

77岁的他大部分时间与妻子待在波恩的家中。他们的家看上去温暖舒适，不过，他们的收入却颇紧张，刚好能买生活必需品。"我妻子动了脑部手术后，就不大能吃东西。我也吃得很少。所以钱够用。"

汉斯·鲁道夫·W高中毕业后就开始工作，开始在一家银行，后来开出租车和当门房。60多岁退休，他的退休金只有335欧元，还不到德国贫困线的三分之一。于是他立即申请了政府救济。现在，国家支付他约300欧元的账单，并承担一半房租。另一半房租由他太太的社会福利承担。

老年贫困

目前，德国有近17%的退休人员面临贫困的风险，其中半数寻求政府救济。由于退休金的金额取决于退休前的工资水平，那些半职工作或低收入者受到最大的影响。

刚刚过去的周日，德国执政联盟达成一致，为工作35年以上的低收入者提供津贴。新计划定于2021年实施。对退休者的收入状况会事先进行核查。核查方式此前在执政联盟联盟党与社民党之间引发争议。

不用再领社会救济

汉斯·鲁道夫·W最希望的是，得到这笔津贴后，自己的收入会足够高，而用不着再领取社会救济金。"我并不因为领取政府救济而感到尴尬。不过，如果你说你领取社会救济，还是会有点怪怪的。"

尽管如此，汉斯·鲁道夫·W仍认为自己是幸运的。他不像许多退休者那样，不得不去领取食物救济。如果因为额外开销收入不够，他可以去当地社区的一些救助机构，获得帮助，得到一些新衣服或者床垫。

最重要的是，他并没有过着与社会隔离的生活。他说，自己的孩子、孙辈、曾孙辈都时常来看望自己。他指向架子上摆的许多微笑的家人的照片。

他说，如果2021年新的退休金机制引入以后，他要做的第一件事，就是带妻子去城里逛逛。"我们好久没进城了。"