一伦敦飞往新加坡的航班遭遇湍流，致1死多伤

新加坡航空一架从伦敦飞往新加坡的航班途中遭遇强烈湍流，造成1人死亡，超过30人受伤。机上共有211名乘客和18名机组人员。

（德国之声中文网）新加坡航空公司本周二（5月21日）表示，一架从伦敦飞往新加坡的航班在飞行途中遭遇“严重湍流”，导致1人死亡，超过30人受伤。

新航发表声明称，该架波音777-300ER飞机共载有211名乘客和18名机组人员，飞机被迫改道飞往泰国，并于当地时间21日下午3点45分备降曼谷。

“新加坡航空公司向死者家属致以最深切的哀悼，”声明中写道。“我们的首要任务是为机上所有乘客和机组人员提供一切可能的帮助。”

声明还表示，航空公司正在与泰国地方当局合作，以提供必要的医疗援助。

医疗援助进行中

曼谷三美泰诗纳卡琳医院（Samitivej Srinakarin Hospital）派出紧急救援队前往机场，将受伤人员转移至医院接受治疗。曼谷素万那普机场发言人表示，医疗团队已随时待命。

新加坡交通部长徐芳达（Chee Hong Tat）在脸书上发布帖子称，新加坡政府将为乘客及其家属提供援助。

“我对从伦敦飞往新加坡的新航SQ321航班所发生的事件深感悲痛，”他写道。

目前尚不清楚造成死亡和受伤的具体原因。一名接受路透社采访的乘客表示，强烈颠簸导致未系安全带的乘客撞上了头顶上方的行李舱。

28岁的学生扎夫兰·阿兹米尔（Dzafran Azmir）在接受路透社采访时表示“突然间，飞机开始向上倾斜并开始摇晃，我开始做好准备，准备应对即将发生的事情。有一瞬间飞机突然剧烈下降，所有坐在座位上但未系安全带的人都被立即抛向了天花板。”

作为全球领先的长途航空公司之一，新加坡航空上一次发生致命航空事故是在2000年10月，当时一架飞机在台湾起飞时在跑道上坠毁，造成83人死亡。

(美联社, 法新社, 路透社)

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