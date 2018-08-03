一众名人喊话伊万卡 关注难民话题

（德国之声中文网）相关倡议来自女导演曼多萨（Paola Mendoza,）、女演员弗利克（Sarah Sophie Flicker）和女记者克莱因（Journalistin Alyssa Klein）。好莱坞女星舒默尔（Amy Schumer）、英国女主播艾丽珊·钟（Alexa Chung）和音乐家德罗斯特（Ed Droste）也在Instagram上贴文，加入抗议行动。

名人们通过社交媒体向伊万卡喊话

伊万卡称家庭分离是"低点"

数星期来，美国国内有不少非法移民家庭的孩子被拆散，与父母分离，受有关当局的监管。一名法官裁决这一政府行为不人道、违宪。但在期限到期后，仍有数百名儿童未能与父母团聚。

上周，在新闻网站Axios的华盛顿会议上，伊万卡也就相关议题表示了态度。她称，美国有关当局在美-墨边界拆散移民家庭是一个"低点"，她本人坚定反对家庭分离，但移民和非法入境是复杂的题目。名人们现在便提到了伊万卡的这一表态。

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呼吁者们通过Instagram提醒伊万卡·特朗普，对离散家庭来说，目前的状况就是一个"低点"，危机仍在持续。他们指出，现在仍有572名孩子与父母分离，并称，估计有400名父母在与其孩子分离的状态下遭关押。名人们在抗议信中还指出，存在着大量针对性侵和蹂躏的指控。

要求国土安全部长尼尔森下台

抗议贴文指出，所有这些都发生在其父唐纳德·特朗普的眼皮子底下，由国土安全部长尼尔森组织实施。抗议贴文敦促伊万卡，结束这一种族主义的、非人道的、昧良心的状态。抗议贴文最后以加粗字体要求解除尼尔森职务。

去年11月，在感恩节前夕，Instagram上，就有过一次对伊万卡·特朗普的呼吁行动。一批文化界人士呼吁伊万卡，为青少年移民发声。

到目前为止，伊万卡·特朗普未在社交媒体上对这一抗议贴文做出反应。白宫方面也未对美国有线电视新闻网CNN记者的询问作答。

凝炼/苗子（德新社）