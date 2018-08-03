 一众名人喊话伊万卡 关注难民话题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

一众名人喊话伊万卡 关注难民话题

多位国际文化界名人在Instagram上发文，对美国移民政策提出批评，并呼吁伊万卡·特朗普致力于结束被分离移民家庭的痛苦。

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin | Ivanka Trump (Reuters/L. Millis)

这位36岁的美国"第一千金"不久前曾表示，她"坚决反对"将父母和子女分离的做法

（德国之声中文网）相关倡议来自女导演曼多萨（Paola Mendoza,）、女演员弗利克（Sarah Sophie Flicker）和女记者克莱因（Journalistin Alyssa Klein）。好莱坞女星舒默尔（Amy Schumer）、英国女主播艾丽珊·钟（Alexa Chung）和音乐家德罗斯特（Ed Droste）也在Instagram上贴文，加入抗议行动。

Instagram Post von Amy Schumer (Instagram/amyschumer)

名人们通过社交媒体向伊万卡喊话

伊万卡称家庭分离是"低点"

数星期来，美国国内有不少非法移民家庭的孩子被拆散，与父母分离，受有关当局的监管。一名法官裁决这一政府行为不人道、违宪。但在期限到期后，仍有数百名儿童未能与父母团聚。

上周，在新闻网站Axios的华盛顿会议上，伊万卡也就相关议题表示了态度。她称，美国有关当局在美-墨边界拆散移民家庭是一个"低点"，她本人坚定反对家庭分离，但移民和非法入境是复杂的题目。名人们现在便提到了伊万卡的这一表态。

更多阅读：伊万卡批评其父政策

呼吁者们通过Instagram提醒伊万卡·特朗普，对离散家庭来说，目前的状况就是一个"低点"，危机仍在持续。他们指出，现在仍有572名孩子与父母分离，并称，估计有400名父母在与其孩子分离的状态下遭关押。名人们在抗议信中还指出，存在着大量针对性侵和蹂躏的指控。

要求国土安全部长尼尔森下台

抗议贴文指出，所有这些都发生在其父唐纳德·特朗普的眼皮子底下，由国土安全部长尼尔森组织实施。抗议贴文敦促伊万卡，结束这一种族主义的、非人道的、昧良心的状态。抗议贴文最后以加粗字体要求解除尼尔森职务。

去年11月，在感恩节前夕，Instagram上，就有过一次对伊万卡·特朗普的呼吁行动。一批文化界人士呼吁伊万卡，为青少年移民发声。

到目前为止，伊万卡·特朗普未在社交媒体上对这一抗议贴文做出反应。白宫方面也未对美国有线电视新闻网CNN记者的询问作答。

 

凝炼/苗子（德新社）

 

DW.COM

伊万卡批评其父政策

美国总统特朗普受到来自最亲密顾问圈的批评：其女伊万卡公开与父亲的移民政策和对媒体的攻击划界。 (03.08.2018)  

特朗普的贸易战：搬起石头砸自己的脚？

美国与贸易伙伴之间的纷争激化，受损的是美国企业和消费者。一些担心受到殃及的美国企业希望躲过关税，同时又不想惹恼特朗普，只能试着“走后门”。 (29.07.2018)  

伊万卡：关闭时装品牌 专心从政

伊万卡表示将集中精力做好白宫的顾问工作。自其父特朗普当选总统以来，伊万卡时装品牌受到抵制。 (25.07.2018)  

相关内容

USA Newseum in Washington - Ivanka Trump bei Axios360 News Shapers

伊万卡批评其父政策 03.08.2018

美国总统特朗普受到来自最亲密顾问圈的批评：其女伊万卡公开与父亲的移民政策和对媒体的攻击划界。

Ivanka und Donald Trump zur Eröffnung der Trump Towers Mall in Istanbul

伊万卡：关闭时装品牌 专心从政 25.07.2018

伊万卡表示将集中精力做好白宫的顾问工作。自其父特朗普当选总统以来，伊万卡时装品牌受到抵制。

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

特朗普的贸易战：搬起石头砸自己的脚？ 29.07.2018

美国与贸易伙伴之间的纷争激化，受损的是美国企业和消费者。一些担心受到殃及的美国企业希望躲过关税，同时又不想惹恼特朗普，只能试着“走后门”。

评论分析

Symbolbild Kindesmissbrauch Kind Puppe Straße Einsamkeit Isolation (Fotolia/Bobo)

评论：虐童丑闻：别闭眼，要发声！

德国小镇施道芬（Staufen）男童遭多年性侵案件肮脏的令人发指。这是我们需要共同面对的。公民勇气正当时！ 