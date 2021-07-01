 一代史学家殒落 余英时逝世享年91岁 | 文化经纬 | DW | 05.08.2021

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文化经纬

一代史学家殒落 余英时逝世享年91岁

极具影响力的着名史学家余英时1日辞世，享耆寿91岁。余英时一生致力於中国思想史及文化史研究，是中西学界皆推崇的学者，有「21世纪中国史学泰斗」之称。

Yu Ying-Shih

着名史学家余英时1日晨间於美国寓所睡梦中逝世。（资料照片）

（德国之声中文网）台湾中央研究院5日证实，着名史学家余英时1日晨间於美国寓所睡梦中逝世，并称余英时是全球极具影响力的史学大师，他深入研究中国思想丶政治与文化史，贯通古今，在当今学界十分罕见。

余英时1930年出生於中国天津，先是师从国学大师钱穆，後赴美国哈佛大学取得博士学位，擅长以现代学术方法诠释中国传统思想，为当代最具影响力的华裔知识分子，在中国的思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演开创性的角色，有「21世纪中国史学之泰斗」之称。

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如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。

整整一百年前，在苏联共产党人的扶持下，中国也成立了共产党组织。现如今，苏共早已成为历史，而中共却已成为世界上党员人数最多、等级最森严、动员能力也最强的政党。

7月1日中国共产党成立100周年，庆祝活动戏剧化的展演出中国近代史，夸耀中国如何在战乱下蜕变为超级大国。造成数百万人死亡的黑历史则仿佛从不存在。

余英时曾获得有「人文学诺贝尔奖」之称的克鲁格奖，被誉为「胡适之后最杰出的中国学者」。

余英时生前大力批判中共体制，也曾支持香港「占中」丶「反送中」以及台湾太阳花等民主运动，不过许多中国媒体仍在第一时间广泛发布有关余英时逝世的消息。

坚持反共丶声援民主运动

台湾中研院院士称，余英时是一名维护自由民主价值的公众知识份子，「从头到尾反对中共的政权」。中国「六四」天安门事件後，他曾筹款於《纽约时报》刊登全版广告支持中国大陆的民主运动，而更早前，台湾发生「美丽岛事件」时，余英时也曾投书《纽约时报》声援党外人士。

2014年，余英时谈及香港占领中环运动时表示，中共对付香港普选的另一策略是将它转化为变相的一党专政，正是在这种极端不公平的情况下，香港才出现了「公民抗命」丶「占领中环」的大运动。他也对香港争取特首普选表示支持。

隔年，余英时获得首届「唐奖汉学奖」後，赴台北演讲时针对香港议题表示，共产党根本不可能容忍任何可能挑战它「一党专政」的反对行动，一旦发生，它势必要镇压到底。

2019年，余英时以录影方式参加台湾政大举行的讲座时，对香港「反送中」发表评论：「香港现在从中学生到大学生，都是用最强烈的方式反抗共产主义。」

余英时说，香港的环境自由丶不受限制，但中共目前是民族主义先行，强调为打造强大国家，可以付出任何代价，但他认为「这些（香港）学子受人文精神培育长大，是不可能（接受）的。」他接着说，「当然不排除有些与中国共产党有特殊关系的人，会继续支持中共政权」。

Hongkong Anti-Regierungsproteste

香港2019年因《逃犯条例修订草案》，爆发大规模「反送中」运动。（资料画面）

针对台湾，他当时也提醒，中共最强的从来不是武力，而是无所不在的统战策略。他当时表示，在面对中共的威胁时，台湾人民必须有深厚的人文修养。

余英时说，民主必须有人领导，一个领导的人应以身作则，光谈空的内容是没有用的。并称领导人要实践人文素养，对人文丶社会等知识要有一定的了解，不只是提出观念，而是要实践。

他表示，如果人文素养不够，就容易把钱的问题放在民主问题之前。例如中共迫害上百万新疆维吾尔人，欧洲国家都保持缄默，就是怕无法在当地做生意。

「中国文化并非中共」

余英时曾经说过，他强调中国共产党不能代表中国文化，中丶美的国力碰撞不是文明冲突，而是极权和反极权之争。台湾作家颜择雅曾评论「他并不把中国的不民主丶不自由归因於固有文化」。

余英时在《余英时回忆录》写道：「我不能接受一种极端的观点，认为中国传统文化只有专制丶不平等丶压迫等负面东西。」

余英时2019年接受《中央社》专访时，强调民主与科学息息相关，但中共不想要民主和科学，只想掌握控制人的技术。当时正值中共最高领导人习近平参与纪念五四运动100周年大会，余英时严厉批判：「共产党今天讲的是一党专政，假借五四爱国名义丶利用民族主义情绪，是它最成功的地方。」

China Peking | Feier zum 100. Geburstag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas

中国共产党2021年举行建党百年庆典。（资料照片）

针对六四，余英时也曾表示，并不认同「平反六四」的说法，他向《中央社》说，在他眼中，企求平反形同希望中共开恩，但中共不可能接受民主自由，没资格平反六四。

余英时的弟子包括中研院院士王泛森丶黄建兴。黄建兴在接受台湾《联合报》采访时表示，余英时终身坚持自由民主的价值，淡泊名利，晚年鲜少公开露面，但访客仍络绎不绝，其中更不乏中国大陆人士登门拜访，并说：「余英时最大的粉丝，其实在大陆。」

不过他表示，不能透露这些人的名字，另外王泛森也提及，余英时的家就像当年胡适在纽约的家，有许多人争相拜访。

（综合报导）

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