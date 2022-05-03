一人選舉：港人眼中的李家超

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
相隔15年，香港再舉行「一人模式」選舉，被視為鷹派武官的李家超，將成為首位紀律部隊出身的特首。這個最高職位僅由0.02%港人選出，北京稱「完善」了選制，但也是近年氣氛最冷淡的一屆選舉。普羅市民眼中的李家超是怎樣？他們對未來五年的香港有何期望？
香港特首選舉在即，唯一候選人李家超當選後，香港可能迎來哪些巨變？背後透露哪些來自北京的訊號？德國之聲訪問兩名香港專家，請他們分享見解。
香港准特首李家超今日提出四个政纲，被外界认为与林郑月娥的路线相差不大。他在政纲简介会上也强调，会持续推动禁止叛国颠覆的《基本法》第23条立法。
五位被判刑的香港民主派人士获前中央党校教授蔡霞等15位学者提名，申请成为今年的诺贝尔和平奖候选人。而身为美国制裁对象的本届香港特首候选人李家超昨天发现，他的竞选YouTube频道因违反Google的《服务条款》而遭到终止。
《每日镜报》呼吁，在中国、俄罗斯构成越来越大挑战的今天，德国不应该出于经济利益而拒绝选边站，而是应当坚定地站在以美国为首的西方一边。《南德意志报》则点评了香港新一届特首候选人李家超，认为他上任后将更加强硬地打压民主派。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版