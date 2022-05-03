 一人選舉：港人眼中的李家超 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2022

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时政风云

一人選舉：港人眼中的李家超

相隔15年，香港再舉行「一人模式」選舉，被視為鷹派武官的李家超，將成為首位紀律部隊出身的特首。這個最高職位僅由0.02%港人選出，北京稱「完善」了選制，但也是近年氣氛最冷淡的一屆選舉。普羅市民眼中的李家超是怎樣？他們對未來五年的香港有何期望？

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