一举多得！比亚迪在土耳其设厂

中国电动汽车巨头比亚迪将在土耳其投资10亿美元，建设一家年产能为15万辆电动车的工厂。除了有助于规避欧盟对其加征的临时关税，此举还会为比亚迪带来哪些好处？

（德国之声中文网）在土耳其总统埃尔多安的见证下，比亚迪首席执行官王传福周一（7月8日）与土耳其工业和技术部长卡奇尔（Mehmet Fatih Kacir）在伊斯坦布尔举行了签约仪式。

根据土耳其工业和技术部的消息，比亚迪将在土耳其建立一个年产能达15万辆汽车的生产设施，并设立一个研发中心。该工厂预计将于2026年底投产，可提供5000个就业岗位。

规避欧盟关税

该消息发布的几天前，欧盟开始对中国制造的电动汽车实施最高达37.6%的临时关税。根据欧盟的规定，具体关税根据不同制造商的情况征收，其中比亚迪将面临17.4%的关税。欧盟希望由此应对中国政府对电动车制造商的大规模补贴，确保公平竞争环境。

土耳其虽不是欧盟成员国，但根据其与欧盟于1995年建立的关税同盟关系，土耳其制造的汽车享有进入欧盟市场的优惠待遇。法新社指出，比亚迪在土耳其设厂，将有助于比亚迪规避欧盟对其加征的临时反补贴关税。

地理优势

此外，伊斯坦布尔周边的马尔马拉地区（Marmara region）已成为全球汽车工业的主要中心之一。包括菲亚特和雷诺在内的汽车制造商早在1970年代初就在该地区设厂，随后福特、丰田和现代等公司也纷纷效仿，利用土耳其位于欧洲、亚洲和中东十字路口的优势，在当地设厂。

据土耳其亲政府的《叶尼萨法克报》（Yeni Safak，又译《新曙光报》）报道，在位于西部港口城市伊兹密尔（Izmir）以北的马尼萨市（Manisa），原计划分配给大众汽车的土地将转让给比亚迪。

土耳其取消额外关税

土耳其政府上周五宣布，将取消一个月前宣布的对来自中国的所有车辆加征40%关税的计划，的是为了促进投资。根据最新规定，在土耳其投资设厂的汽车厂商将享受投资鼓励政策，无需缴纳此前规定的额外关税。

上周四，埃尔多安与中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织（SCO）峰会期间会谈后，土耳其政府宣布了上述决定。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

国际扩张新举措

比亚迪在土耳其投资设厂，标志着其国际扩张的又一重要举措。继去年底宣布在匈牙利创建第一个电动车生产基地之后，比亚迪两个月前再次宣称有意在欧洲建立第二家装配厂。而在土耳其的新工厂将进一步增强其进入欧洲市场的能力。

就在欧盟开始对包括比亚迪在内的中国电动汽车征收临时关税的同一天，比亚迪宣布在泰国开设的新厂竣工。据比亚迪介绍，该厂年产能为15万辆，包括车辆和零部件生产的四大工艺环节，将创造约1万个就业岗位。

中国在全球电动车转型中处于领先地位。根据国际能源署（IEA）的年度《全球电动汽车展望》报告，到2030年，中国道路上行驶的汽车中，几乎每三辆中就有一辆是电动汽车。

（法新社，彭博社，路透社）

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