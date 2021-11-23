 一中政策=世界和平 台湾独立=世界核平? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一中政策=世界和平 台湾独立=世界核平?

本周早些时候，德国阿登纳基金会在新加坡举行了一场研讨会，新加坡资深外交官马凯硕与德国《世界报》出版人奥斯特就中国崛起议题展开了对谈。而在听众提问环节，焦点则转向了台海局势。

Symbolbild China und Taiwan

（德国之声中文网）研讨会的现场观众以及线上听众中，则不乏学界、商界、政界、外交圈的重要人物。他们在提问环节将焦点引向了中美争霸和台海局势。曾任新加坡常驻联合国代表三十余年的马凯硕(Kishore Mahbubani)回应说，世界各国必须遵守“一个中国”之政策。马凯硕赞扬了美国总统拜登最近表示将坚持“一个中国政策”，指出如果美国试图让台湾独立，就有引发美中战争的危险。

马凯硕说，美中之间的战争必然是核战争，“中国在几乎所有领域都是理性的，但有一个例外：在台湾问题上，中国是情绪化的。”这位资深外交官、政治学者认为，北京愿意付出惊人的经济与军事代价来阻止台湾独立。“这是中国设定的红线，北京不会接受台湾独立。” 

Singapur | Kishore Mahbubani

曾任新加坡常驻联合国代表三十余年的马凯硕

由于疫情吃紧，《世界报》出版人奥斯特(Stefan Aust)没有亲自飞赴新加坡参加这场11月22日举行的研讨会，而是留在汉堡的家中通过视频连线的方式加入讨论。奥斯特并不完全认同马凯硕的观点，指出现在试图改变台海现状、从而加剧战争风险的恰恰是北京。马凯硕则回击说，只要没有外部势力试图制造即成事实，北京就会容忍台海之现状；“中国不会平白无故地出兵去占领台湾，中国人相信，不战而屈人之兵才是上上策。”

听众席中的新加坡国会议员严燕松随后对马凯硕的这种观点表示质疑，他指出，对于北京而言，台湾问题显然是一个“尚未完成的任务”。奥斯特也附和说，习近平不久前也高调宣示“一定要实现祖国统一”。马凯硕此时则回应说，按照如今的形势，确实有可能在某一天早上起床后，突然听到中国军队挺进台湾的新闻。但是根据他的判断，北京届时必然会掂量风险和收益之平衡。“如果中国想在2030年称为经济头号强国，就会对这个问题采取别的态度；不必在现在‘摘桃子’，而是可以再等等。”

DW.COM

五名美国国会议员25日晚间搭机抵达台湾，准备展开为期两天的出访行程。根据官方消息，代表团此次出访将着重在安全事务，也会与台湾国防部官员与台湾总统蔡英文见面。这是过去一个月来，美国二度有国会议员出访台湾。

美国即将在12月9日到10日举办线上「民主峰会」，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，此举很有可能激怒北京。

在美中两国领导人视频通话一周后，又一艘美国军舰穿越了台湾海峡。美国军方称这属于例行活动。中国批评此举破坏地区稳定。

中国外交部将中立（陶宛）外交关系从大使级降为代办级，以抗议立当局允许设立“驻立台湾代表处”。政论家邓聿文认为，某种程度上，北京的这一举动可以用来检视中国在台湾问题上划定的红线的具体标准。

德国门户网站t-online发表文章，探讨新冠危机是否将让中国成为唯一的超级大国。《新苏黎世报》聚焦中国如何试图在德国和欧洲搞”统战“。

《法兰克福评论报》认为，西方如今面临的真正挑战是：中国居然证明了没有民主自由也能实现繁荣。《世界报》则尖刻地指出，欧盟因为担心欧洲衰落而急于和中国签协议、放弃价值观，但是放弃价值观恰恰会让欧洲衰落真的成为现实。

上周，由于中国官方的干预，德国境内两家孔子学院取消举行有关习近平的新书朗诵会。作为对此事的回应，德国联邦教育部长建议有关高校“认真审视和孔子学院的合作”，“果断地处理”中国的影响。

德国著名记者奥斯特有关习近平的新书本来安排了推介朗诵活动，但在中国国内的压力下，参与活动的孔子学院取消了原定计划。出版社和德国大学方面均表示此一决定“不可接受”。

谁能赢得体制竞赛？

在提问环节之前，马凯硕和奥斯特还探讨了一种场景：中国的经济增长是否会突然停滞，从而让美国重新获得明显优势？马凯硕认为，美国如今已经陷入了“财阀政治”之生态，“1%的人口拥有、控制政府，并且政府也是为这1%的人口服务”；而大约一半的美国人口之生活水平在过去三十年中没有改善。“中国人注意到了造成美国体制失灵的因素，正试图避免陷入类似的情况。”马凯硕接下来的表述颇有中国官方色彩，指出北京当局不久前大力约束中国互联网巨头企业，就是为了推进“共同富裕”。

马凯硕和奥斯特都认为，到2030年前后，中国将成为世界头号经济强国。奥斯特强调，在这一背景下，西方国家更是应该“坚守自己”，确保经济繁荣、体制运转顺畅，让民主制度重新称为其他国家的榜样，“否则我们是竞争不过中国的。”

中国重新走向封闭？

奥斯特还认为，中国正在重新走向封闭、摒弃此前令其变得强大的开放路线。马凯硕则反对此观点，认为习近平会无条件捍卫投资开放，北京也不会背离邓小平确立的实用主义市场开放路线。马凯硕强调，如今的中共没有像当年苏共那样试图输出共产主义意识形态，中共近期突出“共产主义”不过是为了巩固国内执政合法性而已。

马凯硕指出，美国政界长期以为，能够通过经济合作促成中国政治开放、体制西化、变得自由民主，“这仿佛一个童话，一个让严肃人士都信以为真的童话。”他认为，一个人口只有中国1/4、历史只有250年的国家，不可能对一个拥有4000年文明史的国家进行演变。“中国是当今世上连续存在时间最长的文明，有着自己独特的政治史和政治传统，发展出了自己的政治文化，因此十分清楚什么有利于中国。”马凯硕认为，一个强有力的政治领导层就是有利于中国的。

奥斯特在这个问题上基本认同马凯硕的观点，同时也指出，中国的成就也是建立在借鉴西方经济体制之上，“这套体制用在中国，甚至比在西方国家还要更成功。”奥斯特在发言中多次呼吁，西方国家必须做好自己的功课，确保西方体制“重新良好运作”。“德国修建一座机场的时间，中国能新建好几座机场。假如德国真想在气候等问题上扮演救世主的角色，像现在这样是可能不行的。”

在研讨会上，奥斯特还提及了自己与Adrian Geiges联合撰写的习近平传记《全世界最有权势的人》。今年10月，原定分别在汉诺威、杜伊斯堡孔子学院举行的两场新书推介会因中国领事馆施压而被取消，在德国引起轩然大波，各界人士纷纷担心，中国的言论审查制度正在输出到欧洲。奥斯特说，这场争议倒是并没有影响新书的销量，反而大幅提振了销量。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

In this April 12, 2018 photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, left, speaks after he reviewed the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. China has announced live-fire military exercises in the Taiwan Strait amid heightened tensions over increased American support for Taiwan. The announcement by authorities in the coastal province of Fujian on Thursday was accompanied by a statement that the navy was ending a three-day exercise in the South China one day early. (Li Gang/Xinhua via AP) |

客座评论：习近平的“台湾红线”在哪里？ 23.11.2021

中国外交部将中立（陶宛）外交关系从大使级降为代办级，以抗议立当局允许设立“驻立台湾代表处”。政论家邓聿文认为，某种程度上，北京的这一举动可以用来检视中国在台湾问题上划定的红线的具体标准。

L: President Joe Biden speaks during the first formal press conference of his presidency in the East Room of the White House in Washington, D.C. on Thursday, March 25, 2021. (Photo by Oliver Contreras/Pool/ABACAPRESS.COM). M: January 1, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a New YearÃ¢â¬â¢s Talk at the Office of The President. Tsai Ing-wen says she is grateful for the supports of international community and she wishes every one a restful, safe new year. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire. R: (210210) -- BEIJING, Feb. 10, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses a Chinese Lunar New Year reception at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Feb. 10, 2021. The CPC Central Committee and the State Council held the reception on Wednesday in Beijing. (Xinhua/Pang Xinglei)

客座评论：如果台海发生代理人战争？ 02.11.2021

台海局势风云叵测。政论家邓聿文认为，尽管自中共建政以来，台湾在台海局势的僵局里一直扮演“美中代理战争前线”的角色，然而这次比起以往格外使人感到凶险。

29.04.2017 Chinese soldiers touch-up a decommissioned Dongfeng 2 medium range ballistic missile on display at the Chinese Military Museum of the People's Revolution in Beijing on April 29, 2017. Chinese President Xi Jinping told U.S. President Donald Trump China is strongly against any action that would violate UN Security Council resolutions and added that the North Korean nuclear issue can be solved if all parties take responsibility and work together, according to state media. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 06.11.2021

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。

广告

媒体看中国

Jamie Dimon JP Morgan

德语媒体：中国禁得起开玩笑吗？

《法兰克福汇报》关注摩根大通的首席执行官戴蒙的失言风波；《慕尼黑信使报》分析台湾受邀参与美国民主峰会背后的意义。  