一中政策=世界和平 台湾独立=世界核平?

（德国之声中文网）研讨会的现场观众以及线上听众中，则不乏学界、商界、政界、外交圈的重要人物。他们在提问环节将焦点引向了中美争霸和台海局势。曾任新加坡常驻联合国代表三十余年的马凯硕(Kishore Mahbubani)回应说，世界各国必须遵守“一个中国”之政策。马凯硕赞扬了美国总统拜登最近表示将坚持“一个中国政策”，指出如果美国试图让台湾独立，就有引发美中战争的危险。

马凯硕说，美中之间的战争必然是核战争，“中国在几乎所有领域都是理性的，但有一个例外：在台湾问题上，中国是情绪化的。”这位资深外交官、政治学者认为，北京愿意付出惊人的经济与军事代价来阻止台湾独立。“这是中国设定的红线，北京不会接受台湾独立。”

曾任新加坡常驻联合国代表三十余年的马凯硕

由于疫情吃紧，《世界报》出版人奥斯特(Stefan Aust)没有亲自飞赴新加坡参加这场11月22日举行的研讨会，而是留在汉堡的家中通过视频连线的方式加入讨论。奥斯特并不完全认同马凯硕的观点，指出现在试图改变台海现状、从而加剧战争风险的恰恰是北京。马凯硕则回击说，只要没有外部势力试图制造即成事实，北京就会容忍台海之现状；“中国不会平白无故地出兵去占领台湾，中国人相信，不战而屈人之兵才是上上策。”

听众席中的新加坡国会议员严燕松随后对马凯硕的这种观点表示质疑，他指出，对于北京而言，台湾问题显然是一个“尚未完成的任务”。奥斯特也附和说，习近平不久前也高调宣示“一定要实现祖国统一”。马凯硕此时则回应说，按照如今的形势，确实有可能在某一天早上起床后，突然听到中国军队挺进台湾的新闻。但是根据他的判断，北京届时必然会掂量风险和收益之平衡。“如果中国想在2030年称为经济头号强国，就会对这个问题采取别的态度；不必在现在‘摘桃子’，而是可以再等等。”

谁能赢得体制竞赛？

在提问环节之前，马凯硕和奥斯特还探讨了一种场景：中国的经济增长是否会突然停滞，从而让美国重新获得明显优势？马凯硕认为，美国如今已经陷入了“财阀政治”之生态，“1%的人口拥有、控制政府，并且政府也是为这1%的人口服务”；而大约一半的美国人口之生活水平在过去三十年中没有改善。“中国人注意到了造成美国体制失灵的因素，正试图避免陷入类似的情况。”马凯硕接下来的表述颇有中国官方色彩，指出北京当局不久前大力约束中国互联网巨头企业，就是为了推进“共同富裕”。

马凯硕和奥斯特都认为，到2030年前后，中国将成为世界头号经济强国。奥斯特强调，在这一背景下，西方国家更是应该“坚守自己”，确保经济繁荣、体制运转顺畅，让民主制度重新称为其他国家的榜样，“否则我们是竞争不过中国的。”

中国重新走向封闭？

奥斯特还认为，中国正在重新走向封闭、摒弃此前令其变得强大的开放路线。马凯硕则反对此观点，认为习近平会无条件捍卫投资开放，北京也不会背离邓小平确立的实用主义市场开放路线。马凯硕强调，如今的中共没有像当年苏共那样试图输出共产主义意识形态，中共近期突出“共产主义”不过是为了巩固国内执政合法性而已。

马凯硕指出，美国政界长期以为，能够通过经济合作促成中国政治开放、体制西化、变得自由民主，“这仿佛一个童话，一个让严肃人士都信以为真的童话。”他认为，一个人口只有中国1/4、历史只有250年的国家，不可能对一个拥有4000年文明史的国家进行演变。“中国是当今世上连续存在时间最长的文明，有着自己独特的政治史和政治传统，发展出了自己的政治文化，因此十分清楚什么有利于中国。”马凯硕认为，一个强有力的政治领导层就是有利于中国的。

奥斯特在这个问题上基本认同马凯硕的观点，同时也指出，中国的成就也是建立在借鉴西方经济体制之上，“这套体制用在中国，甚至比在西方国家还要更成功。”奥斯特在发言中多次呼吁，西方国家必须做好自己的功课，确保西方体制“重新良好运作”。“德国修建一座机场的时间，中国能新建好几座机场。假如德国真想在气候等问题上扮演救世主的角色，像现在这样是可能不行的。”

在研讨会上，奥斯特还提及了自己与Adrian Geiges联合撰写的习近平传记《全世界最有权势的人》。今年10月，原定分别在汉诺威、杜伊斯堡孔子学院举行的两场新书推介会因中国领事馆施压而被取消，在德国引起轩然大波，各界人士纷纷担心，中国的言论审查制度正在输出到欧洲。奥斯特说，这场争议倒是并没有影响新书的销量，反而大幅提振了销量。

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