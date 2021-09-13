 一中国科学家承认在美国窃取商业机密 | 经济纵横 | DW | 07.01.2022

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经济纵横

一中国科学家承认在美国窃取商业机密

美国司法部表示，一名中国公民承认，在美国对农业巨头孟山都从事了工业间谍活动，以便使中国政府收益。孟山都如今是德国企业拜耳旗下公司。

孟山都于2018年被德国拜耳公司收购

孟山都于2018年被德国拜耳公司收购

（德国之声中文网）美国司法部本周四（１月６日）通报说，现年44岁的成像科学家向海涛（音译）已承认在美从事有利于中国政府的工业间谍活动。美国司法部指控他窃取了孟山都（Monsanto）开发的作物改良软件。 

向先生于2008年至 2017年在孟山都及其旗下气候公司任职。美司法部国家安全司副司长奥尔森（ Matthew Olsen ）指出，向海涛已承认“窃取了孟山都的商业机密，将其转移到存储卡上，并试图带至中华人民共和国，使中国政府受益。” 

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在互联网的时代，人们到处留下各种个人信息、喜好，或是观点。商业公司很早就开始利用这些大数据精准投放广告行销。但现在有研究发现，中国正将这些海量数据应用在监控和军事用途。

美国司法部表示，一名中国科学家周二在法庭上认罪，承认从美国石油公司窃取了电池技术。美国司法部国家安全事务助理部长德默斯指出，这名中国公民的认罪是中国窃取美企知识产权的又一实例。

美国一个联邦陪审团21日认定一名哈佛大学教授因在向美国政府机关揭露与中国的关系时做出虚假陈述，所以被判定有罪。相关案件也在美国的相关学术圈内引起诸多讨论。

德国拜耳公司周三股值跳水10%以上，原因是美国一家法院的陪审团认定，拜耳子公司孟山都的除草剂是一名男子罹患癌症的主要原因。而事实上，绝大部分科学验证都无法支持以上说法。

负责密苏里州东部地区的州检察官弗莱明（ Sayler Fleming ）说，“我们不能容许美国公民或外国国民将敏感的商业信息传递给他竞争对手”。孟山都集团总部位于该州，2018年被德国达克斯公司拜耳（Bayer）收购。  

向海涛将于 4 月 7 日被判刑，面临最高15年监禁和 500万美元（440万欧元）罚款。 

据路透社报道，美国司法部声明说，2017年6月向海涛在美国机场被联邦官员拦下，他正准备携孟山都的专利预测算法副本飞往中国。当时向海涛被允许飞往中国，他在返回美国时被逮捕。向海涛任职于中国科学院南京土壤研究所。

2019年，向海涛在美遭公开起诉。中国政府当时即称，华盛顿是有意渲染一 “普通的孤立事件”。外交部发言人耿爽谴责说，美方是试图利用此案强化其对中国从事工业间谍活动的指控。  

（法新社，路透社）  

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