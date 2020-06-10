一中国科学家在美机场被捕 身份竟是解放军少校

(德国之声中文网)根據舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)辦公室發表的聯合聲明，中国籍的王新6月7日准备从洛杉矶搭机前往中国天津。虽然他在2019年3月宣称自己赴美的目的是在加州大学旧金山分校(UCSF)做科学研究，但是在海关与边境保卫局(CBP)的盘问之下，他坦承他是中国人民解放军的军官，且受到中国军事研究室的雇用。根据美国海关与边境保卫局(CBP)所称，王新有少校军衔。

王新因为在申请签证时隐瞒实情，涉嫌「签证欺诈」，若被判定罪成，将面临最高10年刑期与高达25万元美金的罚金。

美国海关与边境保卫局(CBP)在声明中表示，王新承认受到上层指使，要他观察加州大学旧金山分校实验室的设置，并将如何复制美国经验的关键资料带回中国。

海关表示，王新早前已经透过电子邮件将资料发给同事，他在离境时也携带着从美国加州大学旧金山分校取得的研究，准备回国后分享给他在解放军的同事。美国加州大学旧金山分校实验室的研究是由是美国国家卫生研究院(NIH)以及美国健康及公共服务部(HHS)所资助。

海关表示，王新在抵达机场之前，就已经消除了所有在微信上的通联纪录。

六月初，美国总统特朗普宣布要禁止与中国解放军有关的学生赴美就学，甚至撤销与中国军方有关的留学生签证。对美国而言，中国是国际留学生的最大来源国，为美国经济贡献了近140億美元。目前有约36万名中国人在美留学，当中有13万人是研究生，占所有国际研究生的36%。

张慈(法新社)