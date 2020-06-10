 一中国科学家在美机场被捕 身份竟是解放军少校 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2020

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时政风云

一中国科学家在美机场被捕 身份竟是解放军少校

美国司法部周四宣布，一名中国科研人员在洛杉矶离境时，因涉嫌间谍罪被捕。他在被捕后坦诚自己其实是解放军军官，且受到中国官方的资助。

China Symbolbild Spionage (Colourbox/O. Mach)

特朗普此前宣布要禁止与中国解放军有关的学生赴美就学

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美国国务院官员周二出面替特朗普上周宣布禁止解放军学生赴美就学的消息缓颊，表示美国仍欢迎大部分中国学生赴美就学。中美角力持续升温，继贸易战、互逐记者、疫情追责及香港问题后，学界成为最新战场。 (03.06.2020)

两名中国驻美使馆人员今年秋天非法进入一个敏感的军事基地。他们随后因此被美国秘密驱逐出境。据悉这是1987年来美国首次驱逐中国外交人员，各界认为，这起事件恐使美中国际角力升级。 (16.12.2019)

中国电信是中国第二大电信运营商，在美国已经运营20年。周一，中国电信呼吁美国监管单位不要撤销其营运许可。 (09.06.2020)

(德国之声中文网)根據舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)辦公室發表的聯合聲明，中国籍的王新6月7日准备从洛杉矶搭机前往中国天津。虽然他在2019年3月宣称自己赴美的目的是在加州大学旧金山分校(UCSF)做科学研究，但是在海关与边境保卫局(CBP)的盘问之下，他坦承他是中国人民解放军的军官，且受到中国军事研究室的雇用。根据美国海关与边境保卫局(CBP)所称，王新有少校军衔。

王新因为在申请签证时隐瞒实情，涉嫌「签证欺诈」，若被判定罪成，将面临最高10年刑期与高达25万元美金的罚金。

美国海关与边境保卫局(CBP)在声明中表示，王新承认受到上层指使，要他观察加州大学旧金山分校实验室的设置，并将如何复制美国经验的关键资料带回中国。

海关表示，王新早前已经透过电子邮件将资料发给同事，他在离境时也携带着从美国加州大学旧金山分校取得的研究，准备回国后分享给他在解放军的同事。美国加州大学旧金山分校实验室的研究是由是美国国家卫生研究院(NIH)以及美国健康及公共服务部(HHS)所资助。

Weibo und andere Messenger (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

海关表示，王新在抵达机场之前，就已经消除了所有在微信上的通联纪录。

六月初，美国总统特朗普宣布要禁止与中国解放军有关的学生赴美就学，甚至撤销与中国军方有关的留学生签证。对美国而言，中国是国际留学生的最大来源国，为美国经济贡献了近140億美元。目前有约36万名中国人在美留学，当中有13万人是研究生，占所有国际研究生的36%。

张慈(法新社)

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