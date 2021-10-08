一个节日 两种表述：习近平双十之际再提两岸统一

（德国之声中文网）台海两岸紧张局势加剧之际，习近平以中共中央总书记、国家元首和中央军委主席身份发表纪念"辛亥革命"110周年讲话，重申两岸必须"统一"。在北京人民大会堂举行的仪式上，习近平称，以"和平方式"统一最符合整个中华民族的利益。于1949年建立的中华人民共和国和1911年成立、现仍存在于台湾的中华民国均称自己是辛亥革命（公历1911年）的继承者。

习近平在讲话中强调，"两岸同胞 "应站在历史" 正确的 "一边，为中华民族的完全统一和复兴共同努力。针对今天民主台湾的独立意志，习近平称："凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判！

"干扰、威胁、破坏"

虽未点名美国，但习近平警告他国不得干涉台湾问题。他称，"台湾问题纯属中国内政"。华盛顿认为自己对保障台湾拥有自卫能力负有责任，对之军售并提供军事训练帮助。最近数周，北京明显加大了对台军事施压。观察家注意到，习近平对 2300 万台湾人的警告和呼吁是在这一背景下提出的。

台湾总统蔡英文通过其发言人对习近平讲话做出回应。总统府发言人张惇涵强调，"中华民国是主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部分"， 中华民国的未来，"掌握在台湾人民的手中"。他强调，台湾的主流民意很清楚，就是拒绝"一国两制"，捍卫台湾民主自由的生活方式。台湾陆委会也敦促北京停止其"干涉、威胁和破坏的挑衅性行为"。

一个节日--两个视角

北京和台北今天的冲突只能通过回顾历史得以理解。 辛亥革命推翻了清朝，建立了以国民党主席孙中山为临时总统的中华民国。在后来的内战中，毛泽东领导的共产党占了上风，国民党政府逃往台湾。

今天的台湾继续称自己是中华民国，且主权独立，并保持10月10日为国庆节（俗称"双十节"）这一传统，同时庆祝辛亥革命胜利。北京共产党政权则将台湾视为 1949 年成立的中华人民共和国"不可分割的一部分"，并威胁不惜以武力实现"统一大业"。

（德新社，路透社）

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