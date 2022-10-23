一个男人的世界: 新一届政治局委员无女性

（德国之声中文网）中共二十届一中全会选出了24名新任政治局委员。24人清一色都是男性，打破了二十年来至少有一名女性委员的传统。

虽然毛泽东曾提出“妇女能顶半边天”，但中国权力巅峰实其实一直是一个男性俱乐部。自1949年建国以来，从未有女性成为政治局常委。

在过去70多年里，政治局总共接纳了六位女性委员，分别是江青、叶群、邓颖超、吴仪、刘延东、孙春兰，其中后三人曾被任命为国务院副总理。此外，还有过两名女性候补委员。

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“对提高女性的政治地位没有兴趣”

中共十六大开始，各届政治局都至少有一名女性委员。然而，随着72岁的孙春兰退休，新一届中央政治局的24名委员中没有一位女性。这显然折射出女性在中国权力高层中的话语权寥寥。

《南华早报》在10月24日的报道中称，观察家表示，这是政治多样性的倒退，而且可能进一步抑制女性参与中国政治。

悉尼大学研究中国性别与政治的高级讲师陈明璐（音）对《纽约时报》说：“这确实发出了一个信息，即中共对提高女性的政治地位没有兴趣。”

在205人组成的二十届中央委员会中央委员中，有11名女性，占比大约5%。这和“妇女能顶半边天”的承诺相差甚远。

悉尼大学高级讲师陈明璐对法新社表示，中共对女性权利的承诺，“我认为更像是对推进妇女经济权利的承诺，是指妇女应该加入有偿劳动队伍”。陈明璐补充说，共产党本质上是一个男性化和父权制的机构。

中国女性升迁难

在中国传统观念中，女性被认为应该“顾家”、“主内”。虽然当代中国女性从事工作、经济自主的比例很高，但仍要面对这种传统观念的压力，将家庭生活置于事业之上。近年来，女权运动也受到压制。

此外，中国“饭局、酒局”社交模式也更有利于男性建立人脉、晋升。美国加州大学圣地亚哥分校的政治学教授史宗翰（Victor Shih）对法新社说：“习近平以前在浙江和福建的许多男性同事现在都是政治局委员。但他以前的女性同事没有一个进入政治局，甚至没有进入省级最高职位。”

法新社报道指出，中国2001年引入了一个非正式的配额要求，要求除政治局以外的各级政府领导班子中要有一名以上女干部，但由于没有适当的监督机制，这一制度执行得并不理想。

悉尼大学学者陈明璐表示，如果有更好的配额制度、并得到严格执行，情况就会不同。她也表示，共产党一党专政也导致当前的情况。

“性别平衡可能不是习近平的优先事项”

二十大召开前，普遍认为贵州女省长谌贻琴是接替孙春兰、进入中央政治局的热门人选。谌贻琴2020年11月出任贵州省委书记，她是1949年以来继万绍芬和孙春兰之后的第三位女性省级党委书记，也是唯一一位少数民族省委书记。

《南华早报》报道援引澳大利亚国立大学研究中国政治问题的教授陆风鸣（音）表示，谌贻琴没有进入中央政治局可能是因为她从政经验不足，只做了两年的省委书记，而且工作范围主要局限于贵州。“如果她被调到另一个省 ，表明她或被培养成可能的副总理人选。”

陆风鸣还表示，虽然中央政治局中没有女性可能会损害中国的国际形象，但是性别平衡可能不是习近平政治议程中的优先事项。“他可能更关心的是在政治局中建立一个可靠的团队来执行他的政策。”

（综合报道）

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