一个月内二度会面 马云将与泰国首富合作？

港媒称，马云1月中旬以来与中港以及东南亚商界人士会面，其中包括了泰国正大集团董事长谢国民，马云与谢国民合作的传言也使得正大股价飙涨。另外，专家简报称北京已经准备好恢复对蚂蚁集团等平台行业的支持。
（德国之声中文网）港媒《香港经济日报》引述消息人士报道，称阿里巴巴创办人马云在香港度过农历春节，并与泰国首富、正大集团（Charoen Pokphand Group）资深董事长谢国民，及其儿子、正大行政总裁谢镕仁会面。消息指出，马云自1月中旬现身香港后，频频与中国大陆、香港以及东南亚的商界人士会面。
据报道称，马云上个月曾到访泰国曼谷考察正大集团，由谢国民率人亲自接待。此次香港之约已是双方一个月内第二次见面，引发外界对于二人投资合作的猜测，也使得正大集团旗下香港上市公司正大企业国际股价近日一路飙升。
泰籍华人企业家谢国民是正大集团第二代掌门人，《福布斯》排行榜的数据显示，他在2022年位列全球富豪榜第137位，身家约为135亿美元。根据正大集团中文官网，该集团以农牧食品、批发零售、电信电视三大事业为核心，同时涉足金融、地产、制药、机械加工等10多个行业和领域，员工45万人。
过去双方就曾有过合作经验，2016年底，正大与阿里巴巴和蚂蚁金服签订战略合作协议，宣布在农业﹑电商、金融和物流等领域合作。蚂蚁金服还曾与正大旗下的Ascend Money合作，意图发展如同泰国版支付宝的金融应用程序。
马云在2020年10月卸任阿里巴巴集团董事，接着被不同国家部门监管约谈。 2020年11月阿里巴巴旗下蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）在最后一刻被取消，进而导致蚂蚁金服被迫重组。
这位曾经的亚洲首富一度逐渐消失在公众视野中，但外界持续关心他的踪迹。近几个月以来，媒体在世界各地发现他的身影。他曾现身西班牙马略卡岛打高尔夫球、开豪华游艇旅游，也到过荷兰考察农渔业技术；去年也有传言称，马云已在东京定居半年，且会定期前往美国与以色列。但后又有报导称，马云无意长居国外。去年底，马云基金会发布他与乡村教师的「腊八之约」视频提到，他期待与大家「线下见」，或暗示马云将回到中国。
今年1月7日，蚂蚁集团宣布，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制集团的情形。马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权，这将导致马云所持投票表决权从53.46%大幅降低为6.208%，马云也将不再是蚂蚁集团的实控人。
英国Emerald出版社1月30日刊出的专家简报「北京将努力重振平台经济」对蚂蚁集团的未来持乐观态度，文中提到，尽管由于监管要求，蚂蚁集团从重组完成到上市至少还需要一年的时间。不过过去几周出现的迹象表明，政府已经准备好恢复对平台经济的支持。
简报举例称，杭州市委书记刘捷已于今年1月中旬签署了杭州市政府与阿里巴巴（本土科技巨头）的战略协议。刘捷在讲话中也勉励企业持续增强核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。简报强调，「在国家目前面临的严重经济挑战中，重新招募平台行业为经济增长服务是至关重要的，因为政府无法承受以数万亿人民币的市值损失或商业模式瘫痪为代价的监管」。
（综合报导）
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