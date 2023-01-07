一个月内二度会面 马云将与泰国首富合作？

（德国之声中文网）港媒《香港经济日报》引述消息人士报道，称阿里巴巴创办人马云在香港度过农历春节，并与泰国首富、正大集团（Charoen Pokphand Group）资深董事长谢国民，及其儿子、正大行政总裁谢镕仁会面。消息指出，马云自1月中旬现身香港后，频频与中国大陆、香港以及东南亚的商界人士会面。

外界猜测马云或与正大集团合作

据报道称，马云上个月曾到访泰国曼谷考察正大集团，由谢国民率人亲自接待。此次香港之约已是双方一个月内第二次见面，引发外界对于二人投资合作的猜测，也使得正大集团旗下香港上市公司正大企业国际股价近日一路飙升。

泰籍华人企业家谢国民是正大集团第二代掌门人，《福布斯》排行榜的数据显示，他在2022年位列全球富豪榜第137位，身家约为135亿美元。根据正大集团中文官网，该集团以农牧食品、批发零售、电信电视三大事业为核心，同时涉足金融、地产、制药、机械加工等10多个行业和领域，员工45万人。

过去双方就曾有过合作经验，2016年底，正大与阿里巴巴和蚂蚁金服签订战略合作协议，宣布在农业﹑电商、金融和物流等领域合作。蚂蚁金服还曾与正大旗下的Ascend Money合作，意图发展如同泰国版支付宝的金融应用程序。

隐居幕后云游四海

马云在2020年10月卸任阿里巴巴集团董事，接着被不同国家部门监管约谈。 2020年11月阿里巴巴旗下蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）在最后一刻被取消，进而导致蚂蚁金服被迫重组。

这位曾经的亚洲首富一度逐渐消失在公众视野中，但外界持续关心他的踪迹。近几个月以来，媒体在世界各地发现他的身影。他曾现身西班牙马略卡岛打高尔夫球、开豪华游艇旅游，也到过荷兰考察农渔业技术；去年也有传言称，马云已在东京定居半年，且会定期前往美国与以色列。但后又有报导称，马云无意长居国外。去年底，马云基金会发布他与乡村教师的「腊八之约」视频提到，他期待与大家「线下见」，或暗示马云将回到中国。

专家乐观看待蚂蚁集团发展

今年1月7日，蚂蚁集团宣布，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制集团的情形。马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权，这将导致马云所持投票表决权从53.46%大幅降低为6.208%，马云也将不再是蚂蚁集团的实控人。

英国Emerald出版社1月30日刊出的专家简报「北京将努力重振平台经济」对蚂蚁集团的未来持乐观态度，文中提到，尽管由于监管要求，蚂蚁集团从重组完成到上市至少还需要一年的时间。不过过去几周出现的迹象表明，政府已经准备好恢复对平台经济的支持。

简报举例称，杭州市委书记刘捷已于今年1月中旬签署了杭州市政府与阿里巴巴（本土科技巨头）的战略协议。刘捷在讲话中也勉励企业持续增强核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。简报强调，「在国家目前面临的严重经济挑战中，重新招募平台行业为经济增长服务是至关重要的，因为政府无法承受以数万亿人民币的市值损失或商业模式瘫痪为代价的监管」。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



（综合报导）

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