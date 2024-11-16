近一个月内六场台风的高频率，让菲律宾人几乎没有时间做好避难准备。菲律宾每年大约遭受20场台风袭击，但在短时间内频频遭遇风暴袭击并不常见。人为引起的气候变化明显增加了最强、最具破坏力的热带气旋的频率和强度。