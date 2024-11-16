一个月六场台风 菲律宾饱受重创
“天兔”刚走，“万宜”又来，近一个月来的第六场台风在菲律宾登陆，可能会带来“潜在的灾难性”影响。与此同时，科学家一再警告，气候变化正在增强风暴的强度。
超级台风“万宜”来袭
超级台风“万宜（Man-yi）”于当地时间周六（11月16日）晚间在菲律宾登陆，菲律宾气象部门称，“万宜”以持续风速每小时195公里的强度袭击了卡坦端内斯岛（Catanduanes island）。该气象部门此前警告称，“万宜”可能会带来“潜在的灾难性”影响，数百万人面临风暴潮的威胁。
三周内的第五场台风
本周四，台风“天兔（Usagi）”在菲律宾最大岛屿吕宋岛北部登陆，风速达每小时175公里。“天兔”是菲律宾三周内遭遇的第五场台风。在此前四场台风中，已有超过160人丧生，数百万人流离失所，大量农田、基础设施和房屋被摧毁。
破坏严重
在靠近贡萨加市（Gonzaga）的卡加延省（Cagayan），一座桥梁被猛烈的台风彻底摧毁。专家此前已警告，风暴可能会造成严重破坏，尤其是对沿海地区的建筑物。
气候变化加剧风暴强度
近一个月内六场台风的高频率，让菲律宾人几乎没有时间做好避难准备。菲律宾每年大约遭受20场台风袭击，但在短时间内频频遭遇风暴袭击并不常见。人为引起的气候变化明显增加了最强、最具破坏力的热带气旋的频率和强度。
救灾工作难上加难
在“万宜”登陆前，菲律宾多地发布最高级别预警，已有超过65万人撤离家园。救援人员努力拯救受上一场台风影响的灾民之际，新风暴恐将带来更多破坏。
马科斯总统：“撤离能拯救生命”
在“天兔”登陆前，菲律宾总统马科斯呼吁民众遵守撤离命令。他解释说：“我们知道离开自己的家园和财产很困难，但撤离可以拯救生命。”马科斯已前往部分受灾地区，向之前风暴的受害者发放现金作为紧急援助。
受损的房屋和被毁的农田
台风“天兔”袭击了一片刚刚经历台风“桃芝（ Toraji，又译桔梗）”侵袭的地区。“桃芝”在本周早些时候登陆菲律宾北部，在24小时内给当地带来了相当于一到两个月的降雨量，导致洪水泛滥，超过4.2万人被迫撤离家园。
“毁灭性台风季”
台风“潭美（Trami）”、“康芮（Kong-rey）”和“银杏（Yinxing）”在过去几周席卷菲律宾。联合国称，这是菲律宾经历的“毁灭性台风季”。联合国驻菲律宾人道主义国家工作队表示，将为该国筹集3290万美元紧急援助金。