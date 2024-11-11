一个或将离任 一个即将上任：肖尔茨和特朗普通电话

德国政府发言人周一透露，总理肖尔茨于周日和美国候任总统特朗普通了近半个小时的电话。这是上周特朗普胜选后与肖尔茨之间进行的第一次电话通话。

（德国之声中文网）德国政府发言人斯特芬·赫贝斯特雷特周一对外表示，德国总理肖尔茨同美国候任总统特朗普上周日晚上通了近半个小时的电话。这是上周特朗普胜选后与肖尔茨之间进行的第一次电话通话。德国政府发言人表示，这一次通话在“一种非常友好、建设性的气氛下”进行。两人就德国和美国的双边关系以及重大外交政策问题，“特别是就乌克兰问题”交换了意见。



赫贝斯特雷特没有回答有关特朗普是否表示打算继续支持乌克兰的问题。他回应说，总理与特朗普之间进行的谈话具有机密性。但他也补充说，他不相信两人在通话时已经进行了如此深入的探讨。这次更像是一次信息互通的对话。双方也同意今后继续进行此类通话。



肖尔茨在通话中祝贺特朗普当选美国新一任总统，他向特朗普提出“继续两国政府之间长达数十年的成功合作”。双方均同意共同努力恢复欧洲和平。

在特朗普确定胜选之后，肖尔茨于11月6日发表讲话祝贺其在大选中获胜，并强调了跨大西洋伙伴关系的重要性。他指出，德国和美国之间有着数十年来不断发展的伙伴关系和友谊，数百万美国公民拥有德国血统。“所以，我们联合起来会更好。我们在一起能取得的成就比互相对抗要大得多。”

特朗普胜选：德国政府的“恶梦”成真

多家德国经济研究所都在特朗普赢得大选之后对于德国经济的前景表示担忧。德国ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）在接受DW采访时表示，该经济研究所对德国企业进行的问卷调查显示，很多企业都对特朗普当选后的经济前景深感忧虑。“将近一半的受访企业预计会受到包括贸易保护主义的负面影响，但只有很少企业采取了具体措施，因为人们不知道，特朗普究竟会做什么。”

由社民党（SPD）、绿党以及自民党（FDP）组成的德国交通灯执政联盟上周宣告解体，德国或将提前迎来大选。由于自民党退出执政联盟，德国目前由肖尔茨领导的所谓“少数派政府”执政，因为社民党和绿党在议会中没有足够的席位来单独获得多数支持。



（德新社等）

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