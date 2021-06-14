一个人岁月静好？独居的德国人

（德国之声中文网）11月3日是男人的节日--世界男性日。在此之际，统计学家们考察了德国人的生活状况，指出年轻男性经常是独自生活。

威斯巴登的德国联邦统计局11月2日发布报告称，在过去一年，德国有780万名15岁以上的男性独自生活，这相当于总数的22.4%。女性的平均独居比例更高，达到近四分之一（24.2%）。

从年龄层来看，青年男性和老年女性的独居比例最高。

在25岁至29岁的群体中，男性独居比例达到34.7%。统计学家表示，这个年龄段，很多人还在求学，或者刚刚步入职场不久。在这个年龄段，独居女性的比例为25.3%。

随着年龄的增加，男性和女性的独居比例都开始下降。在30岁至34岁这个群体，男性的独居比例为30.1%，女性仅为17.4%；在35岁至39岁群体，男性下降至23.8%，女性则降至11.4%；在40岁至44岁群体，21.5%的男性处于独居状态；而女性则只有10.6%；在45岁至49岁，20.6%的男性在独居，10.9%的女性在独居。

从50岁开始，独居者比例开始回升。在50岁至54岁群体，21.8%的男性和15.1%的女性独居。在55岁至59岁群体，独居男女分别占22.3%和20.2%。

在60岁至64岁这个群体，女性独居者的比例开始超过男性。在这个年龄段，独居男性占20.4%，女性则占25%。

在65岁以上群体，男女独居比例的差异更加明显。在这里，女性独居的比例高达44.6%，是男性的两倍多（男性为20.7%）。明镜在线的报道指出，这可能部分是因为在德国男性平均寿命短于女性的这个事实。

这些统计数据中提到的"独居"仅仅指的是居住形式，而非感情状况。也就说"独居"并不意味着"单身"。这是德国联邦统计局针对2020年德国人家庭及其生活状况普查的第一批结果。

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