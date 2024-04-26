WADA審核中國興奮劑事件 外界仍存質疑

中國23名游泳選手興奮劑檢測陽性一事，國際反興奮劑組織受到壓力，稱將對自身的處理程序進行獨立審核，並派團隊對中國的反興奮劑項目進行評估。批評認為，真正的調查應由獨立運動員代表進行，並包括實地採訪中國的涉事賓館工作人員、運動員和教練。

（德國之聲中文網）備受壓力的國際反興奮劑組織（WADA）周四表示，將對該組織處理一件23名中國遊泳選手興奮劑檢測陽性的事件，發起獨立審核。

調查將由瑞士檢察官科提爾（Eric Cottier）領銜。WADA表示，將為其提供所有相關文件，並可自由咨詢獨立專家。

科提爾預計將在兩個月內提交結論。

WADA此舉是在國際體壇、反興奮劑機構對該組織處理中國運動員興奮劑事件的程序提出質疑、認為缺乏透明度之際。

WADA主席班卡（Witold Banka）在聲明中稱，該組織的聲譽受到攻擊。

他說，該組織受到不公正的指控，即未將中國興奮劑中心的事件提交給國際體育仲裁法庭。他說，將繼續反駁這些錯誤指控，很高興把這些疑問交由一位富有經驗、受人尊敬的獨立檢察官處理。

WADA還表示，將派出合規審計團隊前往中國，評估該國的反興奮劑項目，並邀其獨立的反興奮劑審計人員加入該任務。

此前，德國電視一台和《紐約時報》報導了23名中國遊泳選手在2021年東京奧運會前數月查出違禁藥物曲美他嗪陽性。

中國方面當時調查稱，這些運動員非故意地因污染而接觸違禁藥物，稱他們下榻的賓館廚房發現了曲美他嗪的痕跡。

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曲美他嗪可促進血液流向心臟，用於治療心絞痛，於2014年被WADA禁止。俄羅斯滑冰運動員瓦利耶娃在2022年北京冬奧前曾測出該違禁藥物陽性。

WADA當時接受了中國的調查結果，未將此事公之於眾。

在德國電視一台以及《紐約時報》的報導後，WADA辯護說，當時沒有證據對中國的調查結果提出質疑並採取進一步措施。

美國反興奮劑機構：WADA宣佈的調查"沒有牙齒"

美國反興奮劑機構USADA負責人泰格特（Travis Tygart）上周指責WADA潛在掩蓋此事，如今批評新的調查以及對中國反興奮劑中心的審計毫無作用，是"沒有牙齒的"。

"稱這是所謂獨立調查，WADA領導層在試圖矇蔽我們的眼睛"，泰格特在一份聲明中說道。

他說，真正獨立的審核應當由獨立運動員代表組成的團隊進行。

泰格特表示，此外，還應對中國進行實地調查，包括詢問賓館的工作人員、運動員和教練。

澳洲反兴奮劑機構也曾呼籲對中國的案件進行審核。如今，該機構負責人沙浦（David Sharpe）對WADA此舉表示歡迎，稱希望調查能澄清此事，在巴黎奧運會、殘奧會前重建對全球反興奮劑體系的信心。

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（路透社、法新社、美聯社）

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