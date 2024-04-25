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TikTok誓言抵抗美國分家令：我們會贏

2024年4月25日

美國總統拜登已將TikTok剝離法案簽署為法律，要求TikTok在限期內與中國母公司字節跳動切割業務，否則就可能在美國遭封殺。TikTok表示將採取法律措施而且會獲勝；各界又如何回應？

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TikTok在美國有1.7億用戶，若它在美國遭到全面禁用，可能引起強烈反彈。
TikTok在美國有1.7億用戶，若它在美國遭到全面禁用，可能引起強烈反彈。圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）美國總統拜登週三（4月24日）簽署法案，將迫使字節跳動公司出售TikTok的美國業務，否則TikTok可能在全美遭禁用；隨後，TikTok執行長周受資發佈影片告訴民眾：「請放心，我們不會離開……事實和憲法都站在我們這邊，我們預期會再度獲勝。」

周受資說：「不要搞錯，這就是對TikTok的禁令。」他強調，在公司採取法律措施迎擊新法案之際，TikTok會持續運作。

根據法案要求，字節跳動要在明年1月19日之前找到非來自中國的買家，向其出售TikTok在美國的業務；若交易協議在期限前已接近底定，拜登也可能再額外授權90天的時間。如果字節跳動和TikTok未達成法案要求，蘋果、谷歌等企業則會被要求在應用程式商店下架TikTok，且字節跳動也無法再提供程式更新和軟體修復服務給用戶。

美國眾院通過TikTok法案 周受資拍片回應

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，拜登簽署的法案並不是「禁令」，而且「不代表白宮不希望美國人使用TikTok」。她說這件事關乎的是美國國安，關乎「中國（對TikTok）的掌握」。

中國外交部發言人汪文斌今年3月曾表示：「如果所謂『國家安全』理由可以用來任意打壓別國優秀企業，那就毫無公平正義可言。看到別人的好東西，就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。」

美中之間的網路與科技戰持續延燒。上週，蘋果公司表示中國政府以「國安憂慮」為由，下令其在中國的應用程式商店移除Meta旗下的WhatsApp、Threads等社媒軟體。

法律戰開打

TikTok的反對者擔憂，TikTok讓北京能夠影響美國人在平台上看到的內容，甚至操弄風向。也有人質疑，中國政府可依法要求TikTok的中國母公司字節跳動提供用戶數據，恐怕會讓美國使用者的資訊落入中國手中；但TikTok多次否認，稱從未提供用戶資料給中國政府。

針對可能的美國禁令，字節跳動主張這違反美國憲法第一修正案保障的言論自由。美國公民自由聯盟（ACLU）也曾批評，TikTok的禁令或分家令，將會「為政府過度控制社媒平台，開創一個令人擔憂的全球先例」。

禁用TikTok 印度早已先行一步

法律專家認為，美國政府必須在法庭上證明國安或其他美國利益確實受到威脅，還要證明法案的內容只針對解決國安等特定的問題，而不是在限縮人民言論自由。

TikTok已表示將採取法律措施對抗分家令；事實上，這並不是TikTok與美國各級政府第一次展開法律戰。去年底，美國蒙大拿州的法院也以州政府越權、侵犯用戶言論自由為由，暫時阻止了該州全面禁用TikTok；2020年，時任美國總統川普嘗試禁止TikTok的努力，也遭法庭擋下。

川普政府曾試著促成美國企業甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）共同買下TikTok股份，但協商最後無疾而終。即使是現在，TikTok要找到買家仍然不容易，因為這需要巨額資金；而出於反壟斷考量，科技巨頭Meta、谷歌等企業可能不被允許收購TikTok。

如今再度尋求總統大位的川普，現在對TikTok立場大轉彎。川普近期表示他反對禁止TikTok，因為這會讓臉書母公司Meta漁翁得利；本週一（22日），他還曾要選民注意：如果Tiktok真的被禁，要負責任的就是拜登。

美國年輕人怎麼看？

據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）去年11月的調查，30歲以下的美國成人約有三分之一平時一般從TikTok接收新聞。美聯社與芝加哥大學諾克公共事務研究中心今年1月合作的民調則顯示，在美國，30歲以下成人將近五成反對禁用TikTok；成人整體而言有35%反對。

TikTok在美國約有1.7億用戶，就連拜登總統及其競選團隊今年初也投身TikTok，希望藉此吸引更多年輕選民支持。拜登競選團隊24日亦表示將會繼續使用TikTok；但2022年底，拜登曾簽署法案，禁止美國政府員工在政府的手機使用TikTok。這一系列舉措，遭質疑自相矛盾

在TikTok上擁有超過65萬追蹤者、有「Z世代歷史學家」之稱的網紅格林（Kahlil Greene）說：「拜登政府一邊支持TikTok禁令，一邊又為了競選而使用TikTok，這之中存在著一種虛偽……我認為這說明拜登和他的人也知道TikTok的力量與必要性。」

格林認為，年輕選民對拜登政府因應以哈衝突做法的不滿，跟TikTok分家法案的爭議結合在一起，對拜登帶來了政治問題。

拜登方面則反駁了其對TikTok態度「自相矛盾」的批評。他的選舉團隊副總監弗萊厄蒂（Rob Flaherty）表示：「如果我們說民眾取得跟總統有關的任何資訊來源是沒有用處的，這樣就太愚蠢了。」弗萊厄蒂稱，拜登團隊自2020年選舉期間便與TikTok網紅有過合作關係，而從那時到現在，TikTok影響力有增無減。

但弗萊厄蒂也說，儘管拜登競選團隊合作的部分網紅對於TikTok分家令有疑慮，但他不認為這會嚴重衝擊大選。「年輕選民不會針對TikTok投票……他們會針對議題投票，這些議題是在TikTok上討論，但也會在其他地方討論。」

台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？

（美聯社、路透社、法新社）

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