Tiktok禁令：法院駁回緊急動議，拜登將決定是否延期

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院駁回TikTok和及其中國母公司字節跳動延期執行一項法律的請求，該法律要求TikTok在2025年1月19日前與母公司字節跳動剝離，否則將從美國的應用商店中下架。

（德國之聲中文網）周五（12月13日），位於美國首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院作出裁決，駁回社群網站平台TikTok和及其中國母公司字節跳動延期執行一項法律的請求。

今年4月，美國國會通過並得到拜登總統簽署的一項法律要求TikTok在2025年1月19日前與母公司字節跳動剝離，否則將從美國的應用商店中下架。理由是，中國政府可能通過TikTok獲取美國數據並施加政治影響。

兩家公司隨後向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提起訴訟。這家法院在上周五（12月6日）作出裁定，駁回其訴訟請求，認為該項法律並不違反美國憲法第一修正案所保護的言論自由。法官認為，該法律符合長期以來的監管慣例，美國國會並無意壓制特定的表達方式。

本周一，兩家公司向這家法院提交緊急動議，要求獲得更多時間，以便向美國最高法院申訴。

兩家公司警告稱，如果法院不採取行動，該法律將"關閉TikTok--這一美國最受歡迎的言論平台之一，其在美國的每月活躍用戶超過1.7億人"。

這家聯邦巡迴上訴法院再次駁回了兩家公司的請求，法官認為：「申訴方沒有指明任何法庭在駁回對某項國會法案的憲法挑戰之後又下令該法案在最高法院審議期間不得生效的案例。」

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拜登將決定是否延長最後期限

TikTok發言人表示，該公司計劃將案件提交至美國最高法院，"最高法院在保護美國人的言論自由權方面有著明確的歷史記錄。"

該項法律還賦予美國政府更多的權力，以便禁止其他可能引發美國數據收集問題的外國應用程式。

美國司法部表示，"中國對TikTok應用程式的控制權對國家安全構成持續威脅。"

TikTok則稱，司法部曲解了該社群網站应用與中國政府的關聯，辯稱其內容推薦程序和用戶數據存儲在美國，由甲骨文公司營運的雲伺服器託管，涉及美國用戶的內容審核決定也是在美國境內作出的。

除非最高法院推翻裁決，否在TikTok首先將面臨民主黨總統拜登的一項決定：是否將1月19日的強製出售最後期限延長90天。隨後，1月20日就任的共和黨當選總統川普将接手處理。

川普在第一任期內曾試圖禁用TikTok，但在本次競選活動中持相反立場，宣稱要"拯救TikTok"。

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國會議員致信谷歌和蘋果：準備下架TikTok

周五，美國眾議院中共問題特設委員會主席、共和黨議員約翰‧穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨議員拉賈‧克裡希納穆爾西（Raja Krishnamoorthi）致信谷歌母公司Alphabet和蘋果公司的首席執行官，要求他們在1月19日做好準備，將TikTok從美國的應用商店中移除。

他們還敦促TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew）出售這款短影片應用程式："國會已果斷採取行動，以捍衛美國的國家安全，保護TikTok的美國用戶免受中共的威脅。我們敦促TikTok立即執行合規的剝離計劃。"

蘋果、Alphabet和TikTok均未立即回應置評請求。

美國司法部周三表示，如果禁令於1月19日生效，現有用戶不會被"直接禁止繼續使用TikTok"。但司法部也承認，禁止提供技術支持"最終將使該應用程式无法使用"。

TikTok周四表示，終止技術支持服務將"癱瘓該平台在美國的運作，並使其完全無法使用"。

共和黨參議員喬希‧霍利（Josh Hawley）在採訪中表示，他希望字節跳動能夠出售TikTok，因為法律沒有迴旋餘地。"法律就是法律，"霍利說道。"事情的關鍵在於它仍受中國監管和北京的控制——這才是問題所在。"

（路透社）

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