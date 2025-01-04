TikTok真的會在美國被禁嗎？

根據拜登在2024年4月簽署的法案，如果字節跳動不在今年1月19日之前出售TikTok的美國業務，就將在全美被禁。然而這一社群網站平台曾經的激烈反對者川普如今卻轉變了態度。

（德國之聲中文網）對社群網站平台TikTok的需求仍然存在，至少司文‧厄西勒（Sven Oechler）是這麼看的。25歲的他是柏林Pro & Me網路營銷公司的負責人，他有一支20人組成的團隊，專門為大型公司制定在社交平台上的市場營銷戰略。他在接受德國之聲採訪時表示：「我認為，只有等到美國做出最終決定並且要付諸實施的時候，才會出現更多的擔憂。」

TikTok在美國承受著巨大壓力，其中國母公司字節跳動必須在1月19日之前出售美國業務，否則就會在美國的應用市場被下架。這是2024年4月美國國會通過的決議，其理由是：TikTok的中國母公司受到中國政府的影響，可能將美國公民的敏感數據交給北京。字節跳動則以該法案違背言論自由向美國最高法院提交了上訴。1月10日，美最高法將會就此舉行聽證會。

TikTok究竟有多「中國」？

字節跳動否認北京對其美國子公司有直接影響力，該公司在其網頁上聲明，雖然國有資產在其中國業務「抖音」持有1%的股份，但是根據中國法律，這「並不對字節跳動在中國以外的業務產生任何影響，包括TikTok」。德國之聲發去的進一步置評請求未得到字節跳動回應。

然而根據《金融時報》2024年中期的一篇報導， 在過去一段時間裡北京方面和TikTok之間的聯繫反而更為緊密。該報援引了一名前雇員的話：「從表面上看，這些公司是分離的個體。但實際上都是一家。」

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在2024年3月美國國會舉行的聽證會上，TikTok首席執行官周受資迴避關於字節跳動來源地的問題，而是強調該公司雖然在中國成立，但目前是一家全球營運的國際企業。

對於數字咨詢專家斯特蘭德（John Strand）來說，這方面沒有什麼疑問。他對德國之聲表示：「TikTok是一個中國的社交平台，總體上講在中國軟體或是硬體上運行的數據，根據中國法律隨時都可以以任何理由被中國政府拿去。」

算法影響政治？

TikTok是目前全世界最具政治影響力的媒體平台之一，尤其在年輕選民中間。美國不是第一個尋求封禁TikTok的國家，印度早在2020年已經下令禁止——理由也是安全顧慮。

羅馬尼亞則懷疑TikTok對該國總統選舉產生了嚴重影響——羅馬尼亞最高法院已經裁定首輪總統大選投票結果無效。俄羅斯涉嫌通過TikTok介入選戰，支持親俄的極右翼政客喬治斯庫（Calin Georgescuin）。歐盟已經就此啟動了調查程序。

歐盟禁止工作人員在公務通訊設備上安裝TikTok已經有一段時間了，德國政界人士也被禁止在其辦公手機上下載該軟體。從1995年開始關注科技行業發展的斯特蘭德指出：「我們認為，川普对於TikTok在美國未來命運的決策，會對歐盟的相關政策帶來影響。」

美國市場對TikTok有多重要？

在美國TikTok頗受歡迎，大約一半美國人（1700萬）都使用這一社交軟體，在該平台上獲取資訊。如果美國真的封禁TikTok，這意味著用戶很快就無法訪問這一社交平台，對於TikTok來說這意味著巨額經濟損失。字節跳動公司未回復德國之聲關於美國市場對其重要性的問詢。

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根據斯特蘭德的觀察，美國市場在字節跳動的總營業額中大概只佔到15%，「如果被迫出售其王牌業務之一，對於該公司來說更大的問題還是顏面掃地」。如果美國實行禁令，美國投資方也會蒙受損失——因為字節跳動將近60%的股份掌握在全球機構手中，其中包括來自美國和日本的投資方。比如美國富商傑夫‧亞斯（Jeff Yass）就是TikTok的主要投資商之一，同時也是共和黨慷慨的資助者。

圍繞TikTok的拉鋸戰

不管是由於富有影響力的資助者，還是因為選戰期間在TikTok上贏得了很多年輕選民的關注：即將上任總統的川普显然是轉變了對於這一社交平台的態度。在第一個總統任期期間，他還是TikTok最激烈的反對者之一，並且多次揚言要禁止該平台；然而最近他卻呼籲美國最高法院暫緩執行TikTok「不賣就禁」法律。

川普自稱能夠通過談判挽救TikTok，同時找到解決安全顧慮的辦法。初步的會談已經開始進行：去年年底，他在自己私人擁有的海湖莊園會見了TikTok首席執行官周受資。不過目前尚不清楚他打算如何撤銷即將在1月19日生效的法律。因為當時在國會，共和黨和民主黨一樣都支持對TikTok實行「不賣就禁」。

數字顧問斯特蘭德對德國之聲表示，他不認為川普已經改變了對於TikTok的看法。「針對這一平台的戰爭就是在他第一個任期內開始的，而現在他不過是想通過尋找TikTok問題的解決方案而獲得認可罷了」。

TikTok在美國的命運究竟會如何，目前尚不明朗。對於柏林Pro & Me營銷公司的厄西勒來說，如果TikTok在美國的業務被禁，對於他的一些德國客戶來說可能反而是好事。因為現在他們還經常要在TikTok上和那些美國的網紅競爭，如果來自美國的內容銳減，那麼來自德國的帖子可能會在算法上排得更靠前。



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