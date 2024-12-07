TikTok敗訴：法官裁定其禁令不違反言論自由

美國聯邦法院作出裁定，駁回TikTok及其中國母公司字節跳動對美國政府提出的訴訟案，這意味著該公司可能將面臨在美全面被禁。但川普的態度前後發生變化，他將如何「拯救TikTok」？

（德國之聲中文網）美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院周五（12月6日）作出裁定，駁回社群網站平台TikTok及其中國母公司字節跳動對美國政府提出的訴訟案。

該裁決認為，美國國會今年4月通過的一項法案並不違反美國憲法第一修正案所保護的言論自由。該項法案隨後經由拜登總統簽署成為正式法律。該法律要求TikTok在2025年1月19日前與母公司剝離，否則將從美國的應用商店中下架。理由是，中國政府可能通過TikTok獲取美國數據並施加政治影響。

法官認為，該法律符合長期以來的監管慣例，美國國會並無意壓制特定的表達方式。

TikTok仍然可以向美國最高法院提起上訴。

TikTok聲稱出售"完全不可行"

TikTok在訴訟中指出，該法律要求它與中國母公司字節跳動分離，在商業、技術和法律上"完全不可行"。

該法律要求字節跳動在明年1月19日之前完成TikTok的剝離。如果交易談判取得進展，美國總統拜登可以延期三個月。然而，TikTok明確表示，從公司的角度來看，這種情況不會發生。

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TikTok在訴訟書中表示："毫無疑問，這項法律迫使TikTok在2025年1月19日之前關閉，這將讓1.7億美國用戶失去一種無法通過其他方式複製的交流方式。"

據媒體報導，字節跳動根本不打算就出售TikTok進行談判。

TikTok背後的中國影子

在美國的大多官員看來，字節跳動是一家中國公司。

TikTok則反駁稱，字節跳動約60%的股權由西方投資者持有。該公司的總部位於加勒比地區的開曼群島。

然而，美國政界人士認為，該公司的中國創始人通過約20%的股份擁有更高的投票權，並且字節跳動的總部設在北京，無法擺脫中國政府的影響和操控。

與此同時，TikTok在訴訟中指出，中國政府可能會阻止出售由中國開發的推薦算法，而這正是該應用的核心技術。

該算法決定了TikTok的推送內容，並且能夠高度精確地分析用戶在特定話題影片上的觀看時長等行為數據。

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TikTok稱將上訴至最高法院

TikTok和字節跳動預計將向最高法院提出上訴，但尚不清楚高院是否會受理此案。

TikTok在周五的一份聲明中表示，它和字節跳動正準備將案件提交最高法院，並稱最高法院"在保護美國人言論自由方面有著既定的歷史記錄"。

"我們期待他們在這一重要的憲法問題上繼續維護這一原則，"公司發言人說道。

喬治華盛頓大學法學院教授艾倫‧莫里森（Alan Morrison）表示，由於案件提出的新穎法律問題，預計最高法院會受理此案。這樣的話，兩家公司的律師仍需說服法院給予緊急暫緩令，以防止政府在法律規定的2025年1月19日剝離期限前強制執行相關措施。

TikTok內容創作用戶蒂芙尼‧切安奇（Tiffany Cianci）表示，她對法院周五的裁決結果並不感到驚訝，因為下級法院通常在此類案件中支持行政部門。她認為，TikTok在最高法院的勝算更大。

"我相信，接下來的階段更有可能為TikTok用戶和整個TikTok帶來勝利，"切安奇說道。

川普在第一任期內曾試圖禁用TikTok，但在本次競選活動中持相反立場。 圖片來源： Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

川普态度的前後變化

另一個變數來自當選總統川普。他在第一任期內曾試圖禁用TikTok，但在本次競選活動中持相反立場。

川普的過渡團隊尚未透露他計劃如何兌現"拯救TikTok"的承諾。但發言人卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）上月在一份聲明中表示，川普计劃"履行"競選承諾。

按照法律要求，川普于2025年1月20日上任後，其司法部將負責執行法律，並懲罰任何可能的違規者。也就是說，屆時任何違反禁令的應用商店，以及支持TikTok的網路托管服務，都將受到處罰。

有人猜測，川普可能會利用總統行政權力在法律框架內尋找其他解決方案。

如何"拯救TikTok"？

捍衛民主基金會（FDD）中國項目高級主任克雷格‧辛格爾頓（Craig Singleton）表示，執法裁量權或行政命令不能凌駕於現行法律之上，這限制了川普单方面採取行動的空間。

川普可能採取的其他選項包括：援引法律條款來決定TikTok的出售或類似交易是否符合要求，即令其擺脫"外國對手"的控制。另一個選項是敦促國會廢除該法律。但這也需要得到共和黨議員的支持，而後者大多支持讓TikTok脫離中國公司的控制。

密歇根州共和黨眾議員、眾議院中國問題特別委員會主席約翰‧穆爾納爾（John Moolenaar）在周五發表的一份聲明中表示，他"樂觀地認為川普总統將促成TikTok的美國接管"，並允許其繼續在美國運行。

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有人想要購買TikTok嗎？

字節跳動表示不會出售TikTok。即使它願意，中國2020年頒布的出口管製法規也可能阻止其出售TikTok的核心算法。

這意味著，如果沒有算法，買家只能購買一個缺乏核心技術的平台空殼，這將大大降低其吸引力和價值。

儘管如此，包括川普的前財政部長史蒂文‧姆努欽（Steven Mnuchin）和億萬富翁弗蘭克‧麥考特（Frank McCourt）在內的一些投資者表示有興趣收購TikTok。

本周，麥考特旗下"自由項目"（Project Liberty）的一名發言人表示，參與競標的投資者已非正式承諾出資超過200億美元。但該發言人未透露競標者的身份。

（綜合報導）

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