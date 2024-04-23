TikTok促銷「令人上癮」 歐盟發最後通牒

歐盟委員會周一（4月22日）宣佈，要求TikTok公司24小時以內提交對新應用TikTok Lite潛在健康風險的評估報告，否則將按其日均收入的比例予以罰款。

（德國之聲中文網）歐盟委員會周一（4月22日）宣佈，要求TikTok公司24小時以內提交對新應用TikTok Lite潛在健康風險的評估報告，否則將面臨按日均收入的比例予以罰款。在本月早些時候，TikTok「未能提供」相關訊息。

TikTok Lite是TikTok的精簡版，於今年3月在法國和西班牙上線。它針對較慢的網路連接進行了改善，記憶體使用量更少。它可以讓18歲以上的用戶賺取積分，積分可以兌換代金券或禮品卡。

歐盟委員會說，希望這家中資公司展示它是如何評估該計劃的成癮性和心理健康風險的。

如果TikTok公司未能在24小時期限內做出答覆，該公司將面臨相當於其年收入百分之一的罰款。

歐盟調查TikTok是否違反《數字服務法》

歐盟行政長官周一還宣佈將啟動第二次調查，以確定TikTok是否違反了歐盟的《數字服務法》。根據該法案，該影片分享平台在歐洲推出TikTok Lite之前應提交一份「風險評估」。

歐盟委員會擔心TikTok在推出該應用時沒有評估如何降低「潛在的系統性風險」。

「TikTok擁有無窮無盡的短影片和快節奏的影片流，它提供了樂趣和超越你周圍朋友圈的聯繫感。」 歐盟委員會委員佈雷頓（Thierry Breton）說，「但它也帶來相當大的風險，尤其是對我們的孩子：成癮、焦慮、抑鬱、飲食失調、注意力不集中。」

歐盟威脅要暫停該網站的一項「令人上癮」的功能，即獎勵用戶觀看和點贊影片。

「我們對這一決定感到失望。」TikTok公司在一份聲明中說，「TikTok Lite獎勵中心不對未滿18歲的用戶開放，影片觀看任務設有每日限制。我們將繼續與委員會進行討論。」

（法新社、美聯社、德新社）

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