SpaceX將建太空船送國際空間站最後一程

國際空間站將於2030年退役。伊隆‧馬斯克的太空服務公司SpaceX將建造一艘太空船，送退役的國際空間站穿越地球大氣層，最終讓其殘骸在太平洋偏遠地區墜落。為此，SpaceX將獲近8.5億美元。

（德國之聲中文網）國際空間站計劃運行到2030年，之後將"壽終正寢"。美國宇航局NASA宣佈，SpaceX公司將為這一複雜的"送終"計劃建造必要的運載工具。為此，NASA與SpaceX公司簽署了金額高達8.43億美元的合同。此前，NASA曾計劃由俄羅斯推進器接管國際空間站的返航作業。

由SpaceX建造的搭載國際空間站的太空船取名為"美國脫軌飛行器（U.S.Deorbit Vehicle）"。美國宇航局稱，美國及其國際太空合作夥伴希望借助這一飛行器"確保國際空間站在運行結束後安全、負責任地過渡到近地軌道"。建成後，該飛行器將成為美國航天局的財產，送國際空間站返航的任務也將由美國航天局自己執行。

國際空間站逗留太空四分之一個世紀

國際空間站重430噸，是迄今為止太空中最大的人造物體。專家預測，國際空間站的大部分材料將在返回大氣層時汽化，但大塊材料會殘留。美國宇航局將墜落地點定為太平洋的所謂尼莫點（Point Nemo）地區。這是世界最偏遠地點，號稱衛星和太空船的墳場。

NASA與SpaceX合作將4名太空人送上太空 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

國際空間站從1998年開始建造。美國、日本、加拿大和歐洲航天局（ESA）的參與國希望其營運至2030年，但太空領域極其重要的合作夥伴俄羅斯是迄今只承諾將其營運至2028年。俄羅斯與西方夥伴在國際空間站領域的合作多年來經受住了地緣政治的考驗，包括俄烏戰爭。俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭導致西方和俄羅斯幾乎中斷了所有合作。

（路透社、法新社、德新社）

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