OpenAI總裁遭妹指控兒時性侵 全家發聲明駁斥

美國科技公司OpenAI創始人阿爾特曼被妹妹指控曾於幼年時期施加性侵犯，對此他和母親、弟弟聯合發表聲明駁斥，稱相關指控「完全不實」。該聲明還強調妹妹安妮患有精神疾病但是拒絕治療，反而去攻擊想要幫助她的家人。

（德國之聲中文網）被稱作「ChatGPT之父」的OpenAI首席執行官薩姆‧阿爾特曼（Sam Altman）駁回了妹妹對其的性侵指控。安妮‧阿爾特曼（Annie Altman）指控哥哥曾在幼年時侵犯自己。薩姆和母親以及兩個弟弟周二聯合在社交平台X上發布了聲明，稱其妹的指控「完全不真實」。

「我們全家都愛著安妮，十分關切她的健康。關照一個面對心理健康挑戰的家庭成員是極其艱難的。我們知道很多家庭也面臨類似的掙扎，對此深為理解」，這份聲明指出，家庭為安妮提供了金錢上的幫助，未來也會繼續這樣做，「儘管如此安妮還是一再地向我們要更多的錢」。

安妮在周一遞交的一份訴狀中指控哥哥在1997到2006年期間對自己實施性侵，從她年僅三歲時開始。阿爾特曼家族駁回了這些指控，並指出在過去幾年中她還對家庭成員提出過各種不同的指控。周二發表的這份聲明還表示當前的情況給整個家庭帶來了巨大的痛苦，並稱安妮拒絕接受常規治療、反而去攻擊那些想要幫助她的家庭成員。

薩姆‧阿爾特曼被視為當今世界人工智慧領域最具影響力的任務之一，他是OpenAI創始人之一，在ChatGPT 的研發中也扮演了重要角色。2023年一期《紐約雜誌》發表了一篇有關他妹妹的人物特寫，她患有抑鬱症並且和原生家庭關係緊張。據悉她主要是依靠在網路上發布色情內容賺取生活費用。

ChatGPT被視為當今世界生成式AI工具的領頭羊 圖片來源： Luka Stanzl/Pixsell/picture alliance

薩姆‧阿爾特曼是家中長子，有兩個弟弟，而安妮則是最小的妹妹。

美國科技大佬馬斯克也在跟OpenAI打官司。2024年年底，作為當選总统川普的親信，馬斯克的律師申請法院對OpenAI下達臨時禁令。OpenAI是目前全球科技界最具價值的公司之一。馬斯克本人1月初也公開表示，OpenAI最初以開源和非營利機構形式成立，但現已轉變為封閉源碼的盈利性機構。

馬斯克曾在2015年參與創立OpenAI公司，但在三年之後又退出了這一項目。



（法新社等）

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