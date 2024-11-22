Northvolt申請破產保護 歐洲電池產業遇挫

在亞洲主導的電動車電池市場上，瑞典電池製造商Northvolt曾被譽為歐洲的希望。但由於出現巨額虧損且爭取救助資金失敗，該企業本周四（11月22日）宣佈根據美國法律申請破產保護，並尋找新的投資者。

（德國之聲中文網）瑞典電池製造商Northvolt本周四在一份聲明中表示，將根據美國破產法第11章尋求重組。該法律條款規定的重組程序在一定時期內限制Northvolt債權人的追索權，從而有利於該公司的財務重啟。法庭文件稱，"首要目標是與一個或多個長期戰略或金融投資者合作"。同時，Northvolt將獲得1.45億美元的現金，並從其客戶之一--瑞典卡車製造商斯堪尼亞（Scania）--獲得1億美元的新融資，以保證在未來幾周內的生存。

Northvolt表示，預計重組將於明年第一季度完成，其目標是從戰略和金融投資者處籌集新資金。

過去幾個月裡，Northvolt一直在與貸款方協商融資方案，但都沒有成功。根據法庭文件，Northvolt目前只有僅夠維持一周營運的3000萬美元流動資金。與此同時，公司的債務已高達58億美元。

曾是歐洲的希望

Northvolt申請債權人保護意味著歐洲擺脫寧德時代和比亞迪等中國製造商，擁有自己的電池產業的目標遭遇挫折。根據國際能源機構的數據，全球85%的電池都在中國生產。Northvolt曾被視為歐洲建立獨立電動汽車供應鏈，以對抗中日韓電池製造商主導地位的希望。它曾從大眾汽車、高盛、貝萊德等投資者以及德國和加拿大政府那裡獲得超過150億美元的融資，其中大眾汽車為最大股東。在Northvolt的帶領下，許多歐洲初創企業投資數十億美元生產電池，但需求並沒有像部分業內人士預測的那樣迅速增長。

瑞典在歐洲點燃生產綠色電池的希望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Northvolt的現任和前任員工此前還將該集團無法擴大生產的原因歸咎於管理不善、超支、安全標準差以及嚴重依賴中國機械等問題。據內部人士透露，該公司在北極地區的工廠每年本來可以生產16千兆瓦時的電池，足以為約27萬輛汽車提供動力，但去年的產量還不到這一數字的1%。去年，Northvolt位於瑞典謝萊夫特奧（Skellefteå）的大型工廠生產線發生爆炸，造成一名員工喪生。瑞典檢察官正準備向該工廠發出 "涉嫌嚴重過失殺人 "的通知。由於電池生產不足，另一股東寶馬公司取消了一份價值20億美元的合同。而產能不足、訂單大幅減少又令該公司最近大規模縮減了擴張計劃，裁員數千人，並出售了子公司。

Northvolt本周四還宣佈，其在德國和加拿大的業務，也就是在那裡建廠，將繼續正常進行，因為這兩家公司的資金是獨立的，其中包括各自政府提供的近40億美元的補貼。

（路透社等）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。