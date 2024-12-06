NBA球賽明年將重返中國

自休斯頓火箭隊總經理莫雷聲援香港民主運動後，美國NBA已經持續五年未在中國舉辦比賽。明年該聯盟將在澳門舉辦兩場季前賽，標誌著闊別多年後NBA重返中國市場。

（德國之聲中文網）據路透社報導，美國職業籃球聯賽 (NBA) 已簽署一項多年期協議，將從 2025年開始在澳門舉辦季前賽，標誌著該聯盟在因2019年香港抗議活動引發爭議而缺席多年後重返中國市場。



當地媒體援引NBA副總裁馬克‧塔圖姆（Mark Tatum）的話說，NBA將在未來5年內每年在澳門舉辦兩場季前賽。第一場比賽定於明年10月舉行，對陣雙方是布魯克林網隊（Brooklyn Nets）對陣菲尼克斯太陽隊（Phoenix Suns）。



路透社指出，這項季前賽協議將標誌著NBA重返中國。



2019年10月5日，美國NBA火箭隊總經理達裡爾‧莫雷發出一條配圖推文：「Fight For Freedom. Stand With Hong Kong.」（「為自由而戰。和香港站在一起」）。中國央視體育頻道迅速發表聲明，稱即日起暫停與休斯頓火箭隊的一切合作。中國籃協宣佈暫停與該俱樂部的交流合作，休斯頓火箭隊贊助商也宣佈暫停或終止與火箭隊的合作。



中國擁有龐大的籃球愛好者群體，但自從莫雷發表支持香港民主運動的言論後，NBA已經連續5年沒有在中國舉辦過比賽了。



今年10月，在哥倫比亞大學一次體育管理會議期間，NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示，他相信，NBA賽事「有朝一日」將重返中國。

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（路透社）

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