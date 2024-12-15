Meta將向川普就職基金捐款100萬美元

因曾遭臉書封禁賬戶，美國候任總統川普同臉書及其總裁祖克柏的關係一直相當緊張。但随着总統就職儀式的臨近，雙方的互動似乎變得相當頻繁。

（德國之聲中文網）社媒平台Meta發言人致函路透社證實，該公司將向川普总統就職儀式基金會捐贈一百萬美元。率先報導這一消息《華爾街日報》的稱，此次捐款並不符合Meta公司及其總裁祖克柏迄今為止的一貫做法。



在現任總統拜登宣佈退選、哈里斯成為民主黨總統候選人之前，祖克柏接受媒體採訪時曾表示，他拒绝对川普或拜登任何一方提供支持。



不過，億萬富翁祖克柏後來也嘗試向保守派選民示好，7月13日，川普总統遭遇未遂刺殺事件後，祖克柏曾表示：「這是我人生中所遇到的、最艱難的事情。」

《紐約時報》此前曾報導稱，大選結束之後，祖克柏曾同川普举行過會晤。該報稱，這是祖克柏試圖同川普建立良好關係的最新尝试。

臉書私人賬戶被解禁後，川普发帖寫道：我回來了。 圖片來源： Facebook/AP/picture alliance

2020年美國總統大選後，川普同Meta公司的關係一度極為緊張。川普指責Meta在2020年選舉期間，肆意刪除對拜登不利的消息。川普还批評祖克柏向拜登提供競選設施和捐款。

2021年1月「衝擊國會事件」發生之後，Meta公司封禁川普的臉書和Instagram賬戶兩年之久。

(路透社）

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