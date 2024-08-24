Meta：伊朗駭客攻擊拜登和川普工作人員WhatsApp賬戶

Meta集團披露，曾被懷疑攻擊過美國民主黨和共和黨總統競選活動的同一個伊朗駭客組織，試圖攻擊現任總統拜登和前總統川普的工作人員的WhatsApp賬戶。

（德國之聲中文網）社群網站平台Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司Meta集團周五（8月23日）披露，曾被懷疑攻擊過美國民主黨和共和黨總統競選活動的同一個伊朗駭客組織，試圖攻擊現任總統拜登和前總統川普的工作人員的WhatsApp賬戶。

Meta表示在收到可疑WhatsApp訊息的個人向平台進行舉報後，發現了這些駭客網路的這類活動。這些駭客冒充包括微軟和谷歌等公司的技術支持人員。Meta的調查人員認為，這些活動與川普竞選活動所報告的駭客事件有關聯。

Meta是社群網站平台Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司 圖片來源： Dado Ruvic/REUTERS

美國聯邦調查局本周表示，伊朗對川普竞選活動的駭客攻擊以及對拜登-卡瑪拉‧哈里斯競選活動的入侵企圖，是伊朗更廣泛干涉美國大選行動的一部分。

Meta在周五發布的一份聲明中表示，這些駭客試圖攻擊中東、美國和英國的個人和外交官員的WhatsApp賬戶——其中包括與川普和拜登政府有聯繫的官員。Meta表示，一小部分賬戶已被封鎖。

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Meta在聲明中表示：「我們沒有發現這些目標的WhatsApp賬戶被攻破的證據，但出於高度謹慎的考慮，我們公佈調查結果，並與執法部門和行業同行共享訊息。」

谷歌本月發布的一份報告披露，自5月以來，這家伊朗駭客組織已試圖入侵大約12名與拜登和川普相關人士的個人電子郵件賬戶。在此之前幾天，微軟發布的另一份研究報告也揭示了該伊朗駭客組織對今年美國大選的入侵。

拜登退選之後 美國大選已經變成卡瑪拉‧哈里斯和川普之間的對決 圖片來源： Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

美國情報官員表示，伊朗日益加劇的網路攻擊和傳播虛假訊息有多個動機：混淆和分化選民，削弱人們對美國民主的信心，減少對以色列的支持，並用來反對它認為可能加劇美國與伊朗之間緊張關係的候選人。

伊朗一直誓言要報復川普，因為他在執政期間終止了與伊朗的核協議，重新實施制裁，並下令擊殺伊朗將軍卡西姆‧蘇萊曼尼。

今年7月，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，伊朗政府秘密支持了美國國內針對以色列加薩戰爭的抗議活動。海恩斯說，與伊朗有關的團體冒充線上活動人士，鼓勵校園抗議，並為一些抗議團體提供了經濟支持。

就周五的駭客攻擊消息，川普和卡瑪拉‧哈里斯競選團隊均尚未置評。



（美聯社）

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