IMF下調中國經濟增長預測 稱刺激措施不足以提振消費

國際貨幣基金組織（IMF）本周二（10月23日）發布的世界經濟展望，下調了對中國經濟增長的預估。對美國的增長預期略有提升，德國經濟則將原地踏步。

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織下調對中國、日本和歐元區的增長預估，同時提升了對2024年美國、英國和巴西經濟增長的預期。報告指出，武裝衝突、可能發生的新貿易戰以及緊縮貨幣政策的殘留影響都會給世界經濟帶來風險。

最新評估認為，2024 年全球GDP增長率將達到3.2%，這與今年7月份的預測保持一致。2025年的全球經濟將增長3.2%，低於7月份的預期一個百分點。

刺激措施只能促進「短期增長」

國際貨幣基金組織首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，美國、印度和巴西的經濟正體現出韌性和軟著陸的跡象，即通貨膨脹放緩，但沒有出現大量失業。基於超乎預期的消費和薪水上漲，IMF預測2024年美國經濟將增長2.8%，比之前預期提高了0.2個百分點。

對中國經濟增長的預估則被下調0.2個百分點，降至4.8%。這低於北京政府設定的5%的增長目標，去年中國DGP增長了5.2%。IMF稱，中國今年 4.8%的增長只是"微弱"的放緩，"主要得益於淨出口好於預期"。

上周中國政府公佈的數據顯示，今年第三季度中國經濟增長4.6%，由此一至三季度的增長達到4.8%。

國際貨幣基金組織對2025年中國經濟增長的預測維持在4.5%不變。但這一預測並未考慮中國政府最近宣佈的財政刺激計劃可能帶來的影響，因為這些計劃迄今為止仍缺乏細節。國際貨幣基金組織周二指出，中國政府最近採取的政策措施可能會促進 "短期增長"。

古蘭沙說，中國央行上個月宣佈的貨幣刺激政策旨在促進貸款，但對實質性提振經濟增長的作用不大。他表示，中國最大的問題是消費支出低迷，房地產市場危機讓家庭財富的主要來源受損的情況下，導致部分生產"自然地轉向出口部門"。

房地產危機可能惡化

美國財政部長耶倫同一天也表示，中國最新的刺激措施不足以有效提振國內需求。"我們的觀點是，提高中國消費支出佔GDP的比重非常重要，同時還需要採取可以解決房地產行業的問題的措施。"耶倫在華盛頓參加IMF和世界銀行年會開幕活動時說："到目前為止，我還沒有真正聽到過中國方面有任何解決這個問題的政策。"

國際貨幣基金組織警告說，中國房地產市場持續的危機仍對經濟增長構成重大風險。評估認為，中國房地產市場的狀況可能還會惡化，導致銷售和投資萎縮。

"（房屋）價格繼續下跌可能會進一步打擊消費者信心，從而進一步削弱家庭消費"，IMF的評估指出，"這可能導致國內需求疲軟，並對發達經濟體和新興市場經濟體產生負面溢出效應。"

印度「遙遙領先」

鑑於製造業持續不景氣，德國經濟今年將零增長。這也拖累了歐元區整體經濟增長前景，IMF預計，2024 年歐元區增長將為0.8%，2025年為1.2%。

印度仍是全球經濟亮點，今年增長將達7%，居各大經濟體之首，2025年也將增長6.5%。越南和菲律賓預計今年的增長率分別為 6.1%和 5.8%。

（路透社、法新社）

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