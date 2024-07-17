IMF上調對中、印、歐經濟增長預測

國際貨幣基金組織(IMF)上調了今年對中國、印度和歐洲的經濟前景預期，同時略微降低了對美國和日本的預期，對中國的經濟增長預期為5%。該組織首席經濟學家古林查斯在接受本台採訪時也談到西方與中國雙向「去風險」的問題。

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織本周二（7月16日）發布最新世界經濟展望，預測今年世界經濟仍將增長3.2%，與4月份的預測持平，較2023年3.3%的增長率略有下降。在疫情之前的2000年到2019年期間，全球年均經濟增長率為3.8%。

國際貨幣基金組織首席經濟學家皮埃爾-奧利維爾‧古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在相關部落格文章中寫道，中國和印度將佔今年全球經濟增長的近一半。

按照國際貨幣基金組織的最新預測，今年中國的經濟增長為5%。這一數字高於該組織4月份預測的4.6%，但低於中國2023年5.2%的經濟增長率。

本周一（7月15日），中國國家統計局公佈今年4-6月的實際國內生產總值(GDP)比去年同期增加4.7%，低於今年頭三個月的5.3%的增長率。

曾以兩位數的年增長率穩步增長中國經濟現在正面臨重大挑戰，尤其是房地產市場的崩潰和人口老齡化導致勞動力短缺。古林查斯寫道，到2029 年，中國經濟增速將放緩至3.3%。

國際貨幣基金組織最新預測印度經濟今年將增長7%，高於4月份預測的 6.8%，部分原因是農村地區消費支出增加。

印度的崛起之路會成功嗎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

該組織還指出，"復甦的苗頭在歐洲出現"，並將歐元區20國今年的經濟增長率預測微調至0.9%。2023年，歐元區經濟增長率為0.5%。

由於美國第一季度經濟疲軟，國際貨幣基金組織將今年美國經濟增長預測從4月份預測的2.7%微調至 2.6%。鑑於日本第一季度的增長受到一家大型汽車廠關閉的影響，該組織將日本2024年經濟增長預期從4月份預測的 0.9%下調至0.7%。

服務業通膨仍難以控制

隨著全球經濟從疫情衰退中迅速復甦，全球通膨率在2022 年飆升至8.7%，2023年達6.7%。國際貨幣基金組織預測，通膨率今年將降至5.9% ，2025年降至4.4%。事實證明，服務業通膨一直難以控制。國際貨幣基金組織警告說，一些央行可能會在比預期更長的時間內維持較高利率，直到確信通膨得到穩固控制。但高於預期的借貸成本可能會削弱全球經濟增長。

古林查斯寫道，好消息是，通膨率在沒有發生經濟衰退的情況下下降了，壞消息是它仍然沒有回到疫情前的水準。

連接國貿易與弊端

在接受德國之聲記者採訪時，古林查斯談到國際貨幣基金組織報告中指出的全球貿易總體上預計將保持相當穩定，但所謂地緣政治上接近的國家之間的貿易量正在增加，而某些地緣政治集團之間的貿易則在減少的現象。他舉例說，西方一些國家與俄羅斯之間的雙邊貿易明顯減少，美中之間的雙邊貿易也出現減少。不過，古林查斯說，"其中一些貿易已被我們所謂的連接國貿易所取代。以前貿易可能直接從中國流向美國，商品可能直接從中國出口到美國。現在，也許要經過這些連接國，或者一些生產階段可能會轉移到這些連接國，像一些亞洲國家，如越南，一些上經過拉丁美洲國家，如墨西哥。"

古林查斯也指出，即使有連接國，供應鏈也會變得更長，而且不一定變得更有彈性。供應鏈中的節點更多，因此出現瓶頸的可能性更大。

降風險或脫鉤嘗試的代價

德國之聲記者還問道："現在，中國共產黨本周正在召開一次大型會議，實現技術獨立的想法是議程上的重中之重。在西方，我們聽到很多關於降低風險或與中國脫鉤的嘗試。可以說，北京現在正在做同樣的事情嗎？"

對此，古林查斯回答說，"從某種意義上說，中國當局確實在朝著同一個方向前進。例如中國在大約10年前的2015年提出的中國製造2025，其目標是試圖限制中國經濟對一定數量進口的依賴。從這個意義上說，我們看到其他國家也試圖同時與中國做同樣的事情。"

古林查斯表示，雖然這其中有經濟安全的合法意味，因為各國必須確保其供應鏈中的某些關鍵零件不會出問題，但這些措施的背後往往可能是以某種形式保護當地利益或隱性保護主義。"而且這將對全球經濟和各個國家造成傷害，而不是幫助它們。例如，2018-2019年美國對中國加徵關稅。我們看到的大多數研究表明，這些關稅的成本在很大程度上由美國消費者承擔，因此一些措施的成本也非常高昂。"

(綜合報導）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。