G7峰會將指中國產能過剩 聚焦俄被凍資產

今年G7峰會於義大利舉行，預計討論如何繼續支持烏克蘭抗俄、阻止中國等國助俄。另有消息指，美國正在積極推動G7各國領袖共同抗衡中國「產能過剩」問題；中國官媒則反批產能過剩論點的本質是「保護主義」。

（德國之聲中文網）一年一度的七國集團（G7）領袖峰會週四（6月13日）起在義大利南部的普利亞（Puglia）登場，為期3天，首日議程包含中東與烏克蘭局勢，烏克蘭總統澤倫斯基將會出席；印太地區與經濟安全議題則是次日的重頭戲；第三日將舉辦各國雙邊會談及G7會後記者會。

除了美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國等G7成員國的領袖之外，歐盟理事會、歐盟委員會主席也將到場。主辦國義大利還邀請了天主教教宗方濟各，他將主持關於人工智慧（AI）的議題討論。

中國軍事擴張與產能過剩

日本共同社消息透露，日相岸田文雄將在印太局勢的會議上擔任主要講者，內容涉及中國日益擴張的軍事野心等議題。中國在東海、南海和台灣海峽等區域的軍事活動漸增，與日本、菲律賓和台灣都有摩擦；日本官員表示，G7各國在峰會上將重申反對任何以武力改變現狀的企圖。

另據日經亞洲、半島電視台、美國之音等媒體消息，G7領袖將重申對中國「產能過剩」的疑慮，而美國盼能「統一戰線」，正在極力推動盟友把這納入最後的聯合聲明內。

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近期美國質疑中國政府大量補貼新能源科技產業，可能導致過剩的低價產品湧入他國市場。路透社指出，在這次G7峰會上，各國會考慮是否採取額外措施，以建立公平競爭的環境；不過，美國對此事的關切高於歐盟，有些歐洲國家更希望能避免跟中國爆發全面貿易戰。

儘管如此，今年5月的G7財長會議公報上，各國仍針對「中國全面使用非市場的政策與措施，損害我們（G7國家）的勞工、產業與經濟韌性」，表達了共同的憂慮。6月的G7領袖峰會前夕，歐盟也宣佈將對中國製電動車徵收最高38.1%的懲罰性關稅；美國則早在5月中旬便決定提高其關稅至100%。

5月24日，G7財長在義大利北部開會。會上，德國財長林德納（Christian Lindner）警告發生貿易戰的風險。他認為有必要回應傾銷和導致市場不公平的措施，但不應從整體上削弱自由和公平的國際貿易。 圖片來源： Kyodo News/IMAGO

面對歐美質疑聲浪，中國政府稱中企並非憑藉補貼取得優勢，並批評西方重回「保護主義」。中國官媒環球電視網英語頻道（CGTN）12日更刊登北京清大國際爭端解決研究院學者趙春蕾的評論，文內主張：「在即將登場的G7峰會上，美國可能推動他國加入其關稅戰……有鑑於中國跟G7成員國各自都有貿易關係，貿易戰顯然並不符合任何國家的利益。」

去年的G7領袖峰會在日本廣島舉行，當時的聯合公報曾強調其對華方針並非「脫鉤」，也不是為了傷害中國，但同時G7也發佈一份反對「經濟脅迫」的文件，被認為是「劍指」中國。大西洋理事會印太安全倡議專家羅谷（Dexter Roberts）當時告訴DW，由於G7各國與中國存在不同程度的經濟往來，藉聲明展現出協調和團結，可說是「大事一件」。

去年5月21日，G7各國領袖和烏克蘭總統澤倫斯基在日本廣島舉辦會議。（資料照） 圖片來源： Stefan Rousseau-WPA Pool/Getty Images

中俄貿易與俄烏戰爭

本屆G7峰會另一個焦點是中俄貿易，外界預期G7將討論如何阻止中國協助俄羅斯繼續侵略烏克蘭。

週三（12日），美國宣佈擴大制裁名單，其中包含出售半導體給俄羅斯、設址於中國和香港的企業，顯示美國加大力道警告各界勿助長俄烏戰爭。路透社上週日（9日）亦引述消息稱，G7各國將呼籲較小型的中國銀行停止助俄規避西方制裁。

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除此之外，G7能否達成協議，善用被西方凍結的俄國資產來幫助烏克蘭，也是重要議題。白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美國在這方面取得了良好進展。

美國總統拜登打算推動一項計劃：俄國存放在西方金融機構、被凍結的資金約有2800億美元，美國希望能運用這筆錢未來會產生的利息，拿來支付要提供給烏克蘭的500億美元貸款。

彭博社引述不具名的法國官員說法指，此事的技術細節要等G7峰會之後敲定，具體的協議成果可能還要等一段時間。

澤倫斯基則預料會在G7峰會上重申，國際社會應繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。美方會前已向媒體公佈，拜登13日將與烏克蘭簽署一項新的安全協議，未來會繼續提供資金與武器給烏克蘭，但新協議並不包含出動美軍幫烏克蘭作戰。

G7會後，瑞士將舉辦一場烏克蘭和平峰會，美國、德國、法國、日本等G7成員國領袖都會參加。俄羅斯未獲邀請；中國雖有受邀，但決定不出席。

（綜合報導）

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