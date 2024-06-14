G7將利用被凍結的俄資產利息作為擔保向烏克蘭放貸500億

在義大利召開的G7領導人峰會上，與會各方同意利用凍結的俄羅斯國有資產的利息為擔保，向烏克蘭提供500億美元的貸款。俄羅斯外交部發言人威脅反制措施將讓布魯塞爾「痛苦不堪」。

（德國之聲中文網）七國集團領導人在義大利南部普利亞大區的一處豪華渡假勝地召開的峰會上，同意利用凍結的俄羅斯國有資產的利息為擔保，向烏克蘭提供500億美元的貸款。

據美國政府稱，自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，西方國家已凍結俄羅斯央行約2800億美元的資產。有關如何使烏克蘭從這些資金產生的利息收入中受益的討論已經持續了很長時間。G7國家現在希望利用這些利息為價值500億美元的貸款提供擔保。

德國總理肖爾茨周四（6月13日）表示，這筆資金將為烏克蘭的軍事和重建提供支持。他說：「俄羅斯總統有一個非常明顯的計劃：他希望戰爭持續下去，直到別國放棄支持烏克蘭。但是這個計劃在今天失敗了。」

美國最初主張不僅沒收利息收入，還應動用被凍結的俄羅斯央行資產本金為基輔提供財政支持。

總部位於布魯塞爾的金融機構Euroclear是歐盟內持有俄羅斯央行凍結資產的最大機構。該機構最近表示，2023年已收取了約47億美元的利息。

據世界銀行的統計，烏克蘭戰爭帶來的損失現已超過4860億美元。七國峰會宣言草案的有關烏克蘭問題的內容寫道：「由俄羅斯決定是否或何時償還在烏克蘭造成的損失，這是不正確的。」因此，七國集團正在繼續研究迫使俄羅斯履行這些義務的所有合法方式。

有一個需要面對的困境是，如果歐盟對俄羅斯資產的制裁無法延長，例如如果有成員國否決的情況下，那麼誰來承擔信貸風險。這意味著俄羅斯資產產生的利息不能再用於償還貸款。

在峰會間隙，美國政府一位高級代表表示，美國願意承擔數十億美元貸款的主要負擔。這位官員表示，美國願意向基輔提供高達500億美元的貸款，即全部貸款。但他也強調：「我們不會是唯一的貸款方。」他補充說其他國家也會參與其中。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃威脅將讓布魯塞爾「痛苦不堪」。 圖片來源： SNA/IMAGO

俄羅斯威脅G7峰會的決定會帶來嚴重後果

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃警告說，G7的計劃將導致致命的後果，此類舉措進一步破壞了全球金融體系，並導致破壞性危機。她表示：「將實際上從俄羅斯竊取的資金用於基輔政權的軍事冒險是犯罪和損人利己的行為。也是對國際法的進一步打擊。」她威脅，俄羅斯會對特別是歐洲人採取嚴厲的反制措施，將讓布魯塞爾「痛苦不堪」。她同時暗示會沒收在俄羅斯的歐洲企業。

克里姆林宮的表態顯得更為克制。克里姆林宮發言人佩斯科夫僅表示，俄羅斯將密切關注七國集團峰會，但是沒有對俄羅斯可能會採取的報復行動發表評論。

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（德新社）

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