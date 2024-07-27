G20聲明共同努力對超級富豪徴税

（德國之聲中文網）G20國家的財政部長們在裡約熱內盧會議結束後發布的一份聲明中同意致力於有效地對超級富豪徴税。

「在完全尊重稅收主權的前提下，我們將尋求合作，確保對超高淨值人士有效徴税。」聲明中說，「財富和收入不平等正在破壞經濟增長和社會凝聚力，加劇社會脆弱性。」

在將於11月舉辦G20峰會的這座巴西城市，打擊億萬富翁逃稅的敏感問題主導了為期兩天的財長會議。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）對G20在「稅收公平」問題上的立場表示歡迎，稱合作對超級富豪徴税的決定「及時而且很受歡迎」。

對億萬富豪們額外徴税：你支持嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

誰在推動這一倡議？

這一倡議是巴西總統盧拉的重要優先事項，今年他擔任G20輪值主席。

盧拉希望對富裕精英人士徵收2%的最低稅，但最終的聲明在這一存在分歧問題上達成了妥協。

根據法國經濟學家祖克曼（ Gabriel Zucman）受巴西委託所做的報告，億萬富翁目前繳納的稅款相當於其財富的0.3%。

2%的稅率每年可從約3000人中徴税2000億至2500億美元。報告稱，這些資金可以用於教育和醫療等公共服務，以及應對氣候變化。

超級富豪到底受不受歡迎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

G20在此問題上存在分歧

美國和德國拒絕承認全球對億萬富翁統一徴税的必要性，但這一倡議得到了法國、西班牙、南非、哥倫比亞和非洲聯盟的支持。

雖然最終聲明未能就全球稅收的具體措施達成協議，但巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）仍稱其為「重要的進步」。

「我們一直對這一結果持樂觀態度，但它仍然超出了我們的初步預期。」哈達德對記者說。

他說：「從道德角度來看，重要的是20個最富有的國家認為我們都有一個問題，也就是針對窮人採取累進稅率，而不是針對富人。」

(美聯社、法新社)

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