G20峰會：習近平走上C位 聯合宣言淪空談?

G20高峰會18日在巴西登場，但由於拜登即將卸任、俄羅斯總統普丁未出席，中國領導人習近平成為本屆會議的核心人物。儘管聯合宣言涵蓋俄烏衝突、富人稅等重要議題，但對於實際執行，各方仍無共識。

（德國之聲中文網）二十國集團（G20）領袖峰會週一（11月18日）在巴西裡約熱內盧登場。此次是美國總統拜登卸任前最後一次參與G20峰會，但在各國領袖合照環節卻發生插曲，拜登因為與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會談，錯過了領袖合照。在這張領袖合影中，中國國家主席習近平站在第一排中央位子。

有分析指，習近平此次出訪顯現出北京的影響力在日益多極化的國際社會中持續增強。

習近平在領袖峰會上表示，中國將透過8項行動支持全球發展，重點包含中國標誌性的外交項目「一帶一路」倡議。

不過，本屆G20東道主巴西至今仍未加入「一帶一路」計劃。中國外交部下屬的廣東國際戰略研究院教授李星表示，巴西的拒絕態度讓中方非常震驚。李星接受路透社採訪時指出，「中國非常失望」，並稱巴西的拒絕是「對兩國關係的重大打擊」。

G20成員國領導人在會議中提及國際衝突、富人稅等議題 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

此外，習近平第二階段會議上，發表〈攜手構建公正合理的全球治理體系〉演講，內容圍繞國際經濟和貿易發展，並強調應「增加開發中國家話語權和代表性」。中國長期以來試圖將自身塑造為發展中國家「代言人」的角色。

儘管巴西對中國「一帶一路」計劃有所保留，但仍希望與北京在其他方面合作。習近平在G20峰會上也宣佈，將與巴西、南非和非洲聯盟共同啟動「開放科學國際合作倡議」，旨在將科技創新引入南方國家。

除了提及全球治理改革外，習近平也呼籲G20領袖應加強人工智慧（AI）方面的國際治理與合作，「避免成為富國和富人的遊戲」。

國際衝突方面，習近平重申北京一貫立場，呼籲G20支持聯合國及安理會發揮更大作用，支持一切有利於和平解決危機的努力，「要本著戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則，推動烏克蘭危機局勢降溫、推動加薩停火止戰，為緩解人道主義危機和戰後重建提供支持。

難達成共識

雖然會後發表的聯合聲明中談到了東道主巴西主張優先解決的多項議題，包含俄烏、中東戰爭、全球飢餓對策、對富人徵稅及安理會改革等，但最終因阿根廷談判代表對草案的部分措辭提出質疑，最終並未批准完整文件，削弱了達成共識的前景。

「富人稅」是本屆峰會備受關注的重要議題，在早前的籌備工作小組會議上，各國部長級代表曾討論由巴西提出、對全球億萬富翁的收入徵收2%的提議。法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）表示，這項措施估計將影響全球約3000人。

儘管G20聯合宣言列入了富人稅條款，但鑑於阿根廷談判代表強烈反對條款內容，現實是否能執行仍存在極大不確定性。

阿根廷在社群平台X發佈聲明，表示雖然該國簽署了G20宣言，但對於部分內容有異議。阿根廷總統府未透露具體反對那些條款。美聯社引述知情官員說法報導指，阿根廷最後是受到了大國的巨大壓力才簽署了這項宣言。

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中東、俄烏衝突

中東衝突方面，G20聯合宣言提到「加薩災難性人道主義局勢和黎巴嫩局勢升級」，強調當前迫切需要擴大人道主義援助和加強對平民的保護。

宣言指出：「我們確認巴勒斯坦人的自決權，並重申我們對以色列和巴勒斯坦國和平共處的兩國解決方案願景的堅定承諾。」不過，內文並未提及當前仍被哈馬斯關押的約100名以色列人質，而且與美國一貫支持以色列自衛權的主張也不相同。

拜登在會議上重申美方立場，稱哈馬斯應對戰爭負起全部責任，並呼籲其他領導人加大對哈馬斯施壓，讓該組織接受停火協議。

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此外，G20峰會前夕，有消息稱美國決定鬆綁對烏克蘭使用美製遠程飛彈的限制，允許基輔對俄羅斯國土實施深入打擊。拜登在峰會上並未直接證實，僅表示「美國堅決支持烏克蘭的主權和領土完整」。

裡約熱內盧大學國際關係教授貝拉斯科（Paulo Velasco）表示，「（G20）宣言避免將矛頭指向罪魁禍首」，沒有對以色列或俄羅斯進行強烈批評，但強調了在中東及俄烏衝突下發生嚴重的人道主義問題。

貝拉斯科認為，雖然宣言內容非常符合主辦國巴西的期望，「但如果我們認真分析的話，這在很大程度上是一種『意向宣言』，在各種問題上釋出善意，但幾乎沒有具體、確切的措施」。

聯合國安理會改革

值得注意的是，G20領袖在聯合宣言中承諾，將致力於聯合國安理會的「大改革」，使該機構符合21世紀的要求，且更具代表性、包容性、民主性和問責性。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）任內不斷呼籲安理會進行改革，但效果甚微。如今幾乎所有國家都同意，應該「擴大」安理會，以容納更多的聲音。但究竟該如何執行，依然是改革的核心難題，也是國際間最大的分歧。本屆G20宣言在這個問題上依舊留下了問號。

宣言中寫道：「我們呼籲擴大安理會的組成，以提高非洲、亞太、拉丁美洲和加勒比地區等，代表性不足和無人代表地區的代表性。」

今年9月，美國在聯合國大會前不久宣佈，支持為沒有否決權的非洲國家提供2個新的常任理事國席位，並為首度為發展中的島國提供非常任理事國席位。

與此同時，由印度、巴西、德國及日本組成的四國聯盟持續爭奪常任理事國席位。另外，巴基斯坦、義大利、土耳其則希望能擴大任期較長的非常任理事國席位。

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（路透社、美聯社、《南華早報》等）

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