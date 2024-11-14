FBI：中國駭客入侵美「多家電信公司」

美國聯邦調查局周三稱，調查顯示，與中國有關聯的駭客竊取美電信公司的用戶通話記錄以及數目有限的政界人士的通訊訊息。與此同時，美國總統拜登在會晤中國國家主席習近平時，也將提及美國對據信為中國駭客行動的調查。

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局（FBI）周三發布聲明 稱，美國政府持續調查中國對美商業電信基礎設施的攻擊，發現這是一場「廣泛、顯著的網路間諜行動」。

聲明稱，與中國有關的行為方入侵了「多家電信公司的網路」，以竊取用戶通話記錄數據，也獲取數目有限的一些個人的通訊情況，這些個人主要涉及政府或政界活動。

此外，駭客還獲取「美國執法部門要求的某些訊息」——這所指的可能是，中國駭客入侵了美國執法部門的監控系統，從而獲取受監控個人的通訊訊息。

聲明沒有列出具體的受害人名單。

拜登將向習近平提及美國調查

近來數月，美國多次傳出被視為與中國有關的駭客事件。9月，聯邦調查局稱，破獲一個名為「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的廣泛的中國駭客行動，該駭客行動在超過20萬台消費品設備——包括攝影頭、家用及辦公路由器上安裝了病毒軟體。這些設備之後被用來建立一個大規模的感染病毒計算機網路，也稱「僵屍網路」（botnet），可用於實施其它網路犯罪。

上月，美國官員稱，與中國有關的駭客攻擊了當時的總統候選人川普及其競選副手萬斯以及民主黨候選人哈里斯相關人員的手機。

上月，競選中的川普及其副手以及哈里斯競選成員傳出手機受到據信與中國有關的駭客攻擊 圖片來源： Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

聯邦調查局周三的聲明是否與這些駭客行動有關，尚不明確。

白宮安全顧問沙利文周三表示，中國駭客行動被指攻擊川普、萬斯及哈里斯競選人員手機。總統拜登與中國國家主席習近平在秘魯會晤時，也將提及美國正在對此進行的調查。

中國駐美大使館未立即回復媒體的相關詢問。

流亡藏人社區受到駭客攻擊

另據報導，周三，一傢俬人網路安全公司Insikt Group表示，據信有中國國家背景的駭客團體入侵了《西藏郵報》（Tibet Post）和下密院（Gyumed Tantric University）的網站，看來是為了獲取相關網站訪問者的訊息。

中國外交部在回復美聯社詢問時表示，不知曉相關事件，「中國對網路安全的立場是一貫和清楚的。」

（美聯社、路透社等）

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