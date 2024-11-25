DHL貨機在立陶宛墜毀 機上人員一死三傷

一架從德國萊比錫起飛的貨機在靠近立陶宛維爾紐斯機場的地區嘗試緊急迫降時墜毀，導致一人死亡。立陶宛救援部門稱，飛機在撞擊地面後滑行了至少100米，並撞上一棟民宅。

（德國之聲中文網）一架執行德國物流企業DHL運輸任務的貨機周一（11月25日）在立陶宛墜毀，造成一死三傷。立陶宛警方表示，遇難者為一名西班牙公民。飛機上的另外三名人員分別為一名德國人、另一名西班牙人以及一名立陶宛人。

立陶宛救援部門稱，飛機在地面撞擊後滑行了至少100米，並撞上一棟民宅。該住宅的12名居民均未受傷，目前已被安全轉移。國家危機管理發言人表示，事故原因仍在調查中，目前沒有證據表明之前發生過爆炸。

這架貨機隸屬於西班牙航空公司SWIFT，執行的是DHL的運輸任務。航班追蹤平台Flightradar24的數據顯示，這架波音737-400飛機於凌晨2時08分從萊比錫起飛，並於3時30分左右墜毀。

事故現場的照片顯示，包裹和破損的紙箱四處散落。立陶宛救援部門的一名發言人表示，這架飛機已完全損毀。

飛機在地面撞擊後滑行後撞上一棟民宅 圖片來源： Petras Malukas/AFP

緊急迫降失敗

DHL立陶宛發言人稱，這架飛機在距離立陶宛首都機場約一公里處嘗試緊急迫降。

DHL已啟動內部調查。目前沒有證據顯示機上存在任何可疑包裹。德國安全部門透露，他們正與國內外的同行保持密切溝通。

立陶宛警方負責人表示，調查事故原因可能需要一段時間。對現場的檢查、證據收集以及訊息整理可能會持續一周。他在新聞發布會上提到，「答案不會很快揭曉。」

他補充稱，事故「很可能由技術故障或人為失誤引起」。在被問及是否可能涉及恐怖襲擊時，他表示不排除這種情況。

安全人員在事故現場進行調查 圖片來源： Petras Malukas/AFP

德國安全部門的警告

今年8月底，德國安全部門曾發出警告，提醒有人通過物流渠道發送「非常規燃燒裝置」。當時，聯邦憲法保護局和聯邦刑事警察局向航空和物流行業企業發布了相關通知。

該警告與7月發生在DHL萊比錫物流中心的一起事件有關。作為DHL的全球樞紐，該中心收到了一件來自波羅的海國家的包裹，該包裹據說裝有燃燒裝置，在貨運中心突然起火並點燃了一個貨物貨櫃。幸運的是，因航班延誤該包裹未被裝上飛機。

儘管德國聯邦憲法保護局和聯邦刑事警察局的警告中未提及「俄羅斯」一詞，但安全領域的消息人士認為，這可能與俄羅斯在德國日益增多的破壞行為有關。

（路透社、德新社、法新社）

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