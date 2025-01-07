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德國之聲記者David Ehl
圖片來源： Privat
David Ehl
德國之聲記者，關注政治和氣候議題，聚焦非洲與歐洲。
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未來的奧地利版「人民總理」？基克爾何許人也？
未來的奧地利版「人民總理」？基克爾何許人也？
在看守總理內哈默組閣失敗之後，奧地利右翼民粹主義的自由黨主席基克爾走向權力巔峰的道路似乎已經暢通無阻。56歲的他雖然行事低調，但政治立場卻十分極化，尤其是在移民政策方面。
政治
2025年1月7日
2025年1月7日
更多歐盟國家願意承認巴勒斯坦國 原因幾何？
更多歐盟國家願意承認巴勒斯坦國 原因幾何？
西班牙和愛爾蘭帶頭推動承認巴勒斯坦作為主權國家。其他歐洲國家也紛紛跟進。各國與巴勒斯坦之間都有怎樣的聯繫？
政治
2024年5月19日
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海牙國際法院能做什麼？
海牙國際法院能做什麼？
海牙國際法院（ICJ）究竟是一個怎樣的機構？它能夠發揮什麼職能？又受到哪些制約？
政治
2024年4月8日
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華格納集團在非洲：遠遠不只是雇傭兵
華格納集團在非洲：遠遠不只是雇傭兵
與克裡姆林宮关系密切的俄羅斯華格納集團在非洲提供安全服務，但他們的活動顯然遠遠超出了這個範圍。華格納系統是如何運作的？
政治
2023年3月12日
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在西方遭貶，在非洲得寵：華為網路技術
在西方遭貶，在非洲得寵：華為網路技術
西方國家一再聲稱，華為網路技術與審查制度有關聯，德國之聲的布隆迪媒體合作夥伴也受到影響。儘管如此，很多非洲電信供應商仍青睞華為技術。
政治
2022年2月13日
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國際媒體如何看德國聯邦大選
國際媒體如何看德國聯邦大選
艱難的組閣談判，對梅克爾的懷念以及兩個小黨所扮演的重要角色，這些都是國際媒體對本次聯邦大選關注的焦點。
媒體
2021年9月27日
2021年9月27日
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