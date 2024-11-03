COP16周末落幕 歐盟等拒絕融資提議

會議雖然未能在融資方面取得突破，但至少就由企業建立卡利基金以及成立一個為土著民族發聲的機構達成了共識。

（德國之聲中文網）經過近兩周的討論，聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會（COP16）周末在哥倫比亞第三大城市卡利落下帷幕。會議結束前因無法達到投票所需的法定人數，從而未能就資金問題達成一致而抱憾結束。

本次談判主要在發達國家和發展中國家的代表之間進行。COP16主席、哥倫比亞環境部長穆哈馬德（Susana Muhamad）提議的建立全球生物多樣性基金遭到歐盟、瑞士和日本拒絕，此前，發展中國家批評現有的補償機制不夠應對嚴峻挑戰，要求設立專門的生物多樣性基金。

最新的科學研究顯示，超過四分之一的已知植物和動物物種受到瀕臨滅絕的威脅。

環保活動人士也參加了峰會 圖片來源： Juancho Torres/Anadolu/picture alliance

不過，COP16會議至少達成了兩項協議。一個是，與會者周六（11月2日）同意設立一個主要包括製藥和化妝品行業的基金，分配其利用植物和動物基因數據獲取的的收益。該基金暫時取名"卡利基金"。根據協議，收入達到一定額度的企業需將其利潤的1%或營收的0.1%繳入基金。基金的資金將在聯合國的監督下，一半分配給物種所在國，另一半分配給相關的土著民族。但是，該協議不具有約束力。

另一項達成的協議是，出席峰會的196個國家的代表首次同意成立一個機構，旨在代表土著民族在聯合國生物多樣性公約框架內為其利益發聲。

卡利生物多樣性會議的主題為"同大自然和平共處"（Peace with Nature）。會議主要就落實在蒙特利爾舉行的上屆COP15會議上達成的目標進行了談判。第17屆聯合國生物多樣性保護大會將於2026年在亞美尼亞舉行。

（法新社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。