COP16周末落幕 歐盟等拒絕融資提議

COP16周末落幕 歐盟等拒絕融資提議2024年11月3日
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（德國之聲中文網）經過近兩周的討論，聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會（COP16）周末在哥倫比亞第三大城市卡利落下帷幕。會議結束前因無法達到投票所需的法定人數，從而未能就資金問題達成一致而抱憾結束。
本次談判主要在發達國家和發展中國家的代表之間進行。COP16主席、哥倫比亞環境部長穆哈馬德（Susana Muhamad）提議的建立全球生物多樣性基金遭到歐盟、瑞士和日本拒絕，此前，發展中國家批評現有的補償機制不夠應對嚴峻挑戰，要求設立專門的生物多樣性基金。
最新的科學研究顯示，超過四分之一的已知植物和動物物種受到瀕臨滅絕的威脅。
不過，COP16會議至少達成了兩項協議。一個是，與會者周六（11月2日）同意設立一個主要包括製藥和化妝品行業的基金，分配其利用植物和動物基因數據獲取的的收益。該基金暫時取名"卡利基金"。根據協議，收入達到一定額度的企業需將其利潤的1%或營收的0.1%繳入基金。基金的資金將在聯合國的監督下，一半分配給物種所在國，另一半分配給相關的土著民族。但是，該協議不具有約束力。
另一項達成的協議是，出席峰會的196個國家的代表首次同意成立一個機構，旨在代表土著民族在聯合國生物多樣性公約框架內為其利益發聲。
卡利生物多樣性會議的主題為"同大自然和平共處"（Peace with Nature）。會議主要就落實在蒙特利爾舉行的上屆COP15會議上達成的目標進行了談判。第17屆聯合國生物多樣性保護大會將於2026年在亞美尼亞舉行。
（法新社等）
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