CK母公司PVH集團抵制新疆棉遭中國調查

中國商務部宣佈，因美國PVH集團無端抵制新疆棉等產品，將按照《不可靠實體清單規定》對其展開調查。PVH旗下知名品牌包含Calvin Klein、Tommy Hilfiger，若被中國列入「不可靠實體清單」，將被禁止進出口及在中國境內投資。

（德國之聲中文網）中國商務部週二（9月24日）表示，將對這兩家知名服飾品牌的母公司，以涉嫌違反正常市場交易原則立案調查。

商務部公告稱：「根據有關機構的建議、舉報，決定對美國PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易，採取歧視性措施等問題啟動調查。」

另外，中國商務部也要求PVH集團在30天內向相關機構提供文件及證據資料，詳細說明過去3年內是否對新疆產品採取任何「歧視性措施」。

中國商務部安全與管制局負責人指出，PVH集團在缺乏事實依據的情況下，無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。

中國商務部批評PVH集團無端抵制新疆棉等商品 圖片來源： CFOTO/NurPhoto/IMAGO

有鑑於北京正在努力吸引外國投資，這次再度啟用「不可靠實體清單」，是否意味著對外國企業的態度轉變。該名負責人則回應，不可靠清單僅針對「極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法得外國實體完全無須擔心」。

不過這項公告仍成為中國打擊外國公司針對新疆產品禁令的最新反制措施。

《紐約時報》報導稱，中國正在向跨國企業發出訊息，若該公司跟進消費者抵制或其他政府對新疆產品祭出的禁令，那它們就有可能會在中國面臨報復。

PVH集團官網上的聲明指，該公司在有業務的地方都遵守法律法規，「包括美國政府對新疆地區的政策」。針對中國商務部的公告，PVH則表示正在與該部門聯繫，並將做出適當回應。

美國政府在2022年6月生效的《維吾爾族強迫勞動預防法》中便禁止從新疆進口任何商品，出非進口商能向美國海關證明商品是在非強迫勞動的形況下生產。北京則一貫否認有任何侵犯人權的行為，並表示在新疆採取的措施對於打擊恐怖主義及分離主義是必要的。

知名運動品牌愛迪達也曾因宣佈抵制新疆「強迫勞動」棉花，引起中國不滿 圖片來源： Kevin Frayer/Getty Images

新疆強迫勞動消息曝光後，消費者及人權組織紛紛呼籲抵制使用新疆棉花的品牌，2020年7月開始，包含PVH在內的西方大型服裝公司都曾宣佈停止在新疆生產服裝或布料，並暫停與該地區供應棉花的工廠合作。

北京則透過「共青團中央」在中國社群平台上發起針對拒用新疆棉的品牌的反抵制活動。

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美企涉對台軍售也被列「不可靠清單」

除了新疆棉議題外，中國商務部在今年2月及5月也以對台軍售為由，將洛克希德‧馬丁公司、雷神導彈與防務公司、波音防務、太空與安全集團、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司，5家美國企業列入不可靠清單。

（美聯社、路透社、紐約時報等）

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