BioNTech將斥巨資收購中國公司 以期推進抗癌藥研發

（德國之聲中文網）據德新社報導，德國生物技術公司BioNTech本周三（11月13日）發布聲明稱，將為收購中國普米斯生物技術公司（Biotheus）支付總計高達9.5億美元的費用，其中包括8億美元的首付款。



BioNTech在新冠疫情期間因研發mRNA疫苗而在全球聲名鵲起，普米斯生物技術（Biotheus）是一家臨床階段生物製藥公司，擁有300名員工。研究領域包括自身免疫疾病和抗腫瘤藥物（腫瘤免疫療法）等。預計BioNTech將於2025年第一季度完成對普米斯生物的收購。

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通過此次收購，BioNTech將獲得一款名為BNT327的雙特異性抗體候選藥物的全球所有權，該藥物目前已進入晚期臨床開發階段。



據BioNTech稱，該藥物在超過700名不同腫瘤類型患者身上進行的臨床試驗結果令人鼓舞。



BioNTech聯合創始人烏爾‧沙欣（Ugur Sahin）表示，公司相信該藥物的活性成分可能為治療某些癌症設立新的標準。



針對該活性成分在用於比如治療肺癌和乳腺癌的多項研究將在今年以及明年啟動。



此次收購還為BioNTech在中國提供了一個研發中心和生產基地。BioNTech的目標是在2026年推出首款抗腫瘤藥物並獲批准上市。



（德新社等）

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