APEC秘魯峰會召開 最後一次「拜習會」將登場

在此次峰會上，拜登將於周六與習近平進行卸任前最後一次會談。川普的政策前景已為此次峰會蒙上陰影。

（德國之聲中文網）亞太經濟合作組織（APEC）峰會周五（11月15日）在秘魯首都利馬召開，多位主要大國領導人出席。美國當選總統川普也將參會，這是他勝選後首次現身全球會議。

據主辦單位確認，與會政府首腦包括美國總統拜登、中國國家主席習近平、加拿大總理特魯多、印度尼西亞總統蘇比安托、日本首相石破茂以及澳洲總理阿尔巴尼斯等。

按照會議日程，政府首腦和其他代表在上午進行閉門討論，下午與APEC商業咨詢委員會成員會面。商業咨詢委員會將於周三舉行會議，呼籲APEC成員國促進包容性增長，優先考慮微型、小型和中型企業的需求，特別是由女性和原住民企業家領導的企業。

"雖然全球經濟已表現出它的韌性，但APEC經濟體正在應對持續的通貨膨脹、經濟差距、高利率，以及為綠色、氣候適應性未來增加投資的迫切需要。"委員會主席朱莉婭‧托雷布蘭卡（Julia Torreblanca）表示。

拜登的告別峰會

此次APEC峰會可能成為拜登卸任前最後的國際會議之一。白宮官員稱，他出席此次峰會以及隨後前往巴西參加下周的二十國集團（G20）峰會將具有實質性意義，將重點討論氣候問題、全球基礎設施建設以及打擊毒品問題。

在此次峰會上，拜登將於周六與習近平進行一對一會談。此外，他還將與韓國總統尹錫悅、日本首相石破茂以及秘魯總統博盧阿爾特會面。

美國官員們表示，拜登還將利用此次峰會敦促盟友繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，同時堅持推動以色列結束在黎巴嫩和加薩的戰爭。

川普的政策前景為此次APEC峰會蒙上陰影 資料圖片 圖片來源： Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

川普的政策陰影

習近平已於周四抵達秘魯，與博魯阿爾特以視訊方式，共同參加了錢凱港開港儀式，這是中國"一帶一路"倡議在中南美洲最具指標性的基礎建設投資。有當地居民表示，港口建設威脅到他們的生計。

川普的政策前景為此次APEC峰會蒙上陰影，同時也影響正在亞塞拜然舉行的第29届聯合國氣候變化大會（COP29）以及下周在裡約熱內盧舉行的G20峰會。

秘魯已部署超過1.3萬名武裝部隊人員維護APEC峰會召開期間利馬的秩序。運輸工人和商店老闆發動了為期三天的抗議，反對政府縱容犯罪活動。

抗議活動已演變成抗議者與警方的衝突。周四，警方使用警棍驅散了愈加激烈的示威者。

（美聯社、法新社）

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