APEC峰會將登場：川普勝選帶來哪些變數？

APEC峰會登場之際，川普挾其「美國優先」政策重返白宮，以自由貿易為宗旨的APEC恐怕將被弱化。川普曾警告對華大幅調升關稅，但專家認為，韓國、台灣等在與美國貿易中獲利的經濟體，也可能成為川普的目標。

（德國之聲中文網）亞太經濟合作組織（APEC）週二（11月12日）發表最新的區域局勢分析：經貿方面，通膨有所降低；各國陸續調降利率，也有助於改善貿易。然而，增加關稅等保護主義措施，威脅了APEC區域內的經濟增長，也不利於成員國之間的經濟往來。

儘管這份報告並沒有提及今年美國大選由川普勝出的結果。不過，在專家看來，川普重啟貿易戰的可能性，確實讓今年的APEC峰會蒙上了陰影。

祕魯天主教大學國際關係學者維達特（Oscar Vidarte）向法新社表示：「川普獲勝肯定會影響到APEC峰會，因為他的論調相對而言較為保護主義……APEC顯然被弱化了。」

APEC創立於1989年，以區域貿易自由化為宗旨，目前包含了21個經濟體，其經濟規模加起來佔全球GDP的62%，貿易量則超過全球的40%。今年的APEC主題是「賦權、包容，成長」，主張要帶動具有包容性與永續性的經濟發展和科技創新。

這次的APEC領袖峰會將於15日至16日登場，會是現任美國總統拜登任內最後一場APEC峰會。本屆APEC高層官員小組主席、祕魯的大使巴斯克斯（Carlos Vasquez）12日在記者會上強調「共識」的重要：未來幾年內，保護主義的壁壘勢必越來越大，但APEC的核心仍然是貿易投資自由。

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據《南華早報》報導，巴斯克斯透露今年APEC期間不太可能會有具體的貿易協議出爐，但會議的最終聲明將提及削減關稅，以及在氣候變遷和人工智慧發展下創造永續成長等主張。

川普第一次當總統時，退出了多個國際組織與條約；儘管如此，就算川普這次選擇退出APEC，也未必表示APEC從此無法存續。美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）學者車維德（Victor Cha）說，APEC組織每年召開數百場幕後的工作會議，不管美國在不在，這些討論還是會繼續下去。

川普的高關稅威脅亞洲各國

川普的「美國優先」保護主義路線，以及他對國際組織的不信任，替亞太地區前景帶來更多不確定性。華府智庫彼得森國際經濟研究所、韓國前產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九便認為，美國大選結果對世界各地帶來重大衝擊，「對於美國和全球將往何處去，充滿了焦慮與憂心」。

競選期間，川普聲稱美國多年來都被其他國家「佔便宜」，因此有必要提高對進口產品的關稅，特別是中國。但不只中國可能被美國加徵關稅。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述高盛首席亞太經濟學家蒂爾頓（Andrew Tilton）的備忘錄指，從2016年至今，美國對中國的雙邊貿易赤字有所減少，但跟其他亞洲國家的貿易赤字卻大幅上升，因此這些國家可能面臨更嚴格的檢視。

「韓國、台灣，特別還有越南，都因對美國的貿易而獲得巨大收益。」蒂爾頓寫道：「川普和他可能任命的官員希望減少雙邊貿易赤字，因此這些赤字激增的狀況可能帶來一種風險，那就是美國最終會以像是『打地鼠』的方式，對其他亞洲國家施加關稅。」

川普競選時多次稱，中國近期在墨西哥蓋大型車廠、希望賣到美國，美國卻沒有足夠的關稅因應。 圖片來源： Stephen B. Morton/AP Photo/picture alliance

巴克萊銀行上週五（8日）的分析報告則稱，貿易政策可能是川普第二次總統任內對亞洲新興國家影響最大的層面，而那些市場較開放的經濟體首當其衝。該報告預期，台灣受到的威脅可能高於韓國或新加坡。

自2017年起，美國提高了對中國的關稅；拜登上任後，也並未全面取消川普時期的關稅。印尼前貿易部長馮慧蘭（Mari Pangestu）上週四（7日）在《金融時報》舉辦的論壇指出，關稅讓美國對中貿易額減少，並轉向越南、墨西哥、印尼和台灣，「但如果去看供應鏈，會發現其實很多零件還是來自中國」。

「川普2.0時期，會發生兩件事，」馮慧蘭說：「他會開始發現貿易還是流向中國……他會想增加保護，不只是面對中國，也包含其他對美國有貿易赤字的國家。」

（綜合報導）

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