AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕

德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。

（德國之聲中文網）據德國安全部門所稱，德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員因為涉嫌為中國擔任間諜被警方逮捕。法院於周三（4月24日）已簽發逮捕令。

德國聯邦總檢察署周二（4月23日）對外通報稱，被逮捕的是一名43歲的中國男子。周一夜間，德國警方在德勒斯登對他實施了抓捕並對他的公寓進行了搜查。他被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。

據德新社報導，這位名為Jian G的中國男子已經加入德國籍，他是中國情報機構的工作人員。2019年以來他為歐洲議會中一名德國議員工作。德國電視一台和《時代周報》的報導均指出，這名德國議員就是選項黨成員克拉。

德國聯邦總檢察署方面表示，去年1月以來Jian G多次將有關歐洲議會協商和決策的訊息向外傳遞。此外他還為中國情報機構在德國收集中國異見人士的訊息。

周二Jian G會被送上德國聯邦法院出庭。

Jian G是誰？

去年t-online曾發表長篇文章指出，歐洲議會大選選項黨頭號候選人克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。按照克拉的設想，德國的外交和經濟政策今後不應該再關注在中國發生的壓迫、中國咄咄逼人的軍事擴張和對其他國家的訛詐。相反，德國應該利用中國的資金來加強與俄羅斯的自由貿易區的實力，對抗美國。克拉長期以來一直在所謂的「反共」選擇黨中為這項政策而奮斗。

這篇報導中，對剛剛被捕的Jian G也略著筆墨。文章稱，外界對Jian G的個人訊息瞭解不多。只知道他曾經和克拉同時在德勒斯登工業大學學習。至少在2011年之前他一直是中國公民，之後才加入德國國籍。多年來他一直住在德勒斯登。完成學業後，Jian G擔任一家進出口公司的經理，而克拉則在那裡經營一家律師事務所和管理咨詢公司。

克拉說，他自2014年起就認識Jian G，並以律師的身份管理Jian G的公司。Jian G幫他安排了2018年的上海之旅。之後由於Jian G的實踐經驗豐富，克拉就僱用了他。2019年9月，G. 被任命為布魯塞爾克拉議會辦公室的首批助理之一。

德國電視一台和《世界報》均報導，據說大約在十年前Jian G跑去向德國情報部門自薦當線人。然而他被歸類為不可靠的人。人們懷疑他可能是雙重間諜。

選項黨周二對這一事件做出回應。該黨在一份聲明中表示：「有關克拉先生的一名雇員因涉嫌間諜活動被捕的報導非常令人擔憂。由於我們目前不掌握有關此案的進一步訊息，我們必須等待聯邦總檢察署的進一步調查。」

德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）發表評論稱，這一案件「極其嚴重」。周二她在柏林表示：「如果證實歐洲議會正在為中國情報部門進行間諜活動，那麼這就是從內部對歐洲民主的攻擊。」她說，對中國異見人士進行間諜活動的指控同樣嚴重。「任何僱用此類員工的人都要承擔責任。」費瑟強調說。

中國外交部：停止借所謂的「間諜風險」搞反華的政治操弄

中國外交部發言人汪文斌周二回應德國最新的一起間諜逮捕案時說：「近一段時期，所謂的『中國間諜威脅論』在歐洲輿論場並不新鮮。近年來更是每每在中歐雙方高層互動的前後就會出現新一輪的炒作，這種炒作意圖十分明顯，就是要抹黑打壓中國，破壞中歐的合作氛圍。」

汪文斌強調：「我們要強調的是中方一貫堅持在相互尊重互不干涉內政的原則基礎上，同包括歐洲在內的世界各國開展合作，我們也在遵守法律法規的基礎上，推進同相關方的互利合作。我們希望德方有關人員摒棄冷戰思維，停止借所謂的『間諜風險』搞反華的政治操弄。」

前一日三名德國人涉嫌為中國從事間諜活動被捕

周一，德國聯邦總檢察署以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的罪名逮捕了三名德國人。涉案的為兩名男性和一名女性，他們在杜塞道夫和巴特洪堡（Bad Homburg）兩地被逮捕。警方還搜查了他們的住所以及辦公場所。

這三人被指控最晚從2022年6月起為中國情報部門工作，向中方提供了軍事技術情報，同時還違反了德國《對外貿易法》（Außenwirtschaftsgesetz）。

中國駐柏林大使館23日則向中國官媒新華社否認相關報導，表示中方堅決否認「中國在德國從事涉嫌間諜活動」的指控，「我們呼籲德方停止利用間諜指控政治操縱中國形象、抹黑中國。 」

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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