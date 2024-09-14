8月中國經濟持續低迷，北京將出台更多刺激措施？

中國國家統計局周六（9月14日）發布的數據顯示，該國工業增加值連續四個月放緩，零售業和房地產市場也進一步走弱。有分析師預計，第四季度中國政府將會出台更大膽的刺激措施。

（德國之聲中文網）中國國家統計局周六（9月14日）發布的數據顯示，該國工業增加值連續四個月放緩，跌至五個月來的最低水準，零售業和房地產市場也進一步走弱。

該數據顯示，8月份中國規模以上工業增加值同比增長4.5%，低於7月份5.1%的增速，創下3月份以來的最低增幅；社會消費品零售總額同比增長2.1%，增速較上月回落0.6個百分點。

今年1月至8月，中國全國固定資產投資同比增長3.4%，略低於分析師預計的3.5%增長，並從今年前7個月的3.6%增長再減速。

該數據顯示，中國房地產市場持續萎靡，今年1月至8月開發投資下降10.2%，商品房銷售面積下降18%,商品房銷售額下降23.6%，房屋新開工面積下降22.5%。

中國曾經是全球經濟增長的火車頭（資料圖片） 圖片來源： STR/AFP

官方：高溫天氣和自然災害影響經濟

中國國家統計局發言人劉愛華周六在新聞發布會上表示，8月中國經濟運行保持總體平穩，但高溫天氣和自然災害影響了經濟增長。

中國國家主席習近平周四（9月12日）要求"各地區各部門要認真貫徹落實中共中央關於經濟工作的部署和各項重大舉措"，抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

據彭博社報導，包括瑞銀集團和摩根大通公司在內的越來越多華爾街經濟分析師預測，中國今年的經濟增長可能無法達到5%左右的目標。

分析師們認為，北京需要採取更多措施來提振疲弱的經濟復甦，比如加快對基礎設施和其他項目的支出。野村證券分析師預計，第四季度中國政府將會出台更大膽的刺激措施。

（綜合報導）

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