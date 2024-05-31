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5月份製造業指數下降，中國經濟增長乏力

2024年5月31日

5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點。經濟學家認為，中國需要進行長期的結構性改革。

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因訂單減少、產出下降，2024年5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點
因訂單減少、產出下降，2024年5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點圖片來源： China OUT/STR/AFP

（德國之聲中文網）據周五（5月31日）公佈的一項官方調查顯示，中國5月份生產經營活動的放緩程度超出預期，這表明本已因房地產行業的長期危機而不堪重負的經濟面臨進一步壓力。

中國物流與採購聯合會與國家統計局服務業調查中心發布的2024年5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點。

經濟活動放緩的主要原因是產出下降。新訂單和出口訂單減少表明需求疲軟。

分析師預測製造業採購經理指數略高於50，或仍處於擴張區間，因為今年第一季度經濟年增長率為5.3%，高於預期。

但是，隨著拜登總統和他的競選對手、前總統川普都加倍支持對從中國進口的商品繼續徵收或提高嚴格的關稅，中國產品進入美國市場的不確定性在增加。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春（Zichun Huang）在一份報告中說："後者（新訂單和出口訂單）可能表明近期出口下降，但它更有可能反映拜登的新關稅對市場情緒的影響。"

作為穩定住房市場努力的一部分，中國最近放寬了首付要求，並下調了部分住房貸款的最低利率。自幾年前政府打擊過度借貸以來，房價一直在下跌，建築業停滯不前，數十家開發商出現債務違約。

上海5月底推出刺激房市的新措施
上海5月底推出刺激房市的新措施圖片來源： CFOTO/NurPhoto/IMAGO

周五公佈的調查顯示建築業略有放緩。

中國家庭的大部分個人財富都投入在房地產中，而長時期的經濟衰退已使房地產市場遭受重創。新冠疫情和其他因素（如加強對技術相關企業的控制）造成的失業也打擊了消費。

許多經濟學家表示，需要進行更長期的改革，以提高消費信心，維持長期增長。本周早些時候，國際貨幣基金組織將中國今年的經濟增長預期上調至5%，但警告說，隨著中國人口老齡化，需要採取更多措施使經濟擺脫對出口和建築投資的依賴。

黃子春說："我們認為，加強財政支持和新的房地產刺激措施將在未來幾個月促進經濟再次回暖。但鑑於經濟面臨的結構性挑戰，這種情況可能不會持續太久。"

（美聯社）

 

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