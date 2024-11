47人案判刑 劉頴匡女友：今天不是結束，是歷史的中段

(德國之聲中文網)其中判4年5個月的劉頴匡,其女友Emilia接受DW訪問表示:「今日判決出來的時候,我很冷靜和平靜,完全不是意外,其實我們在這3年8個月,都有猜想很多可能性,包括會不會有更加嚴重的刑期。」她說,刑期符合預期之內,心情沒有很差,「當然刑期一天都嫌多,但是我們用了那麼長時間去消化和做心理準備,所以沒有很驚訝。」

Emilia表示,她入庭旁聽判決時,見到劉頴匡的狀態還好,「有做手勢跟我聊天。」Emilia強調,今天不是一個結束,只是一個開始,或者是一個中段,「因為之後會發生什麼事,你是不知道的,什麼都有可能,我不會說今天是一個結束,然後總結所有東西,而是歷史的其中一個部分,一個中段。」

11月19日,香港民主派意見領袖之一的戴耀庭「串謀顛覆國家政權」罪成,判處10年監禁。 圖片來源: PHILIP FONG/AFP

被告親屬回應

黃之鋒的朋友Louis亦有到場旁聽,由於正庭僅設五個公眾旁聽席,他只能在延伸區觀看正庭判刑的直播。得悉判決後,Louis對DW表示,有一種刑期定了下來的感覺,「我由第一天2021年3月1日開始來西九龍裁判法院(47人案首次上庭),人們常說,經歷了3年8個月,終於有刑期出現,知道原來方向是這樣,雖然《基本法》第二十三條立法後,牽涉國安條例的案件,沒有刑期扣減,如無意外,應該刑滿才能出獄,沒有行為良好之下提早出獄這回事,但至少知道,幾時會見到裡面(獄中)的朋友出來。」

過去三年來,Louis經常去探監,昨日他身穿獨立樂隊My Little Airport周邊T恤到場,上衣寫著「We have to be very strong if we want to do something very wrong」歌詞,他指這句說話很重要,家屬也好,朋友也好,他們本身要繼續做自己做到的事,例如他會繼續探監、寫信,繼續參與同志團體和同志運動,做自己做到的事。

前學運領袖黃之鋒被判56個月監禁。 圖片來源: Kin Cheung/dpa/picture alliance

選擇不認罪、不求情的前記者何桂藍被判囚7年,何在判刑有結果後於社交平台 Facebook 發文,分享自己爭取民主的想法,指民主自由從來不包歲月靜好,真正的民主是眾聲喧嘩,自由就是好好選擇要思考要揀要承擔,如果只是義憤、支持人、幫人、為道德為責任,而不去思考你自己本身想怎樣,很難感受到自由。她又指,歷史不是由贏者書寫,而是自由有意志的人書寫,沒有人可以定義「香港係咩」(香港是什麼),但人人可以拓闊「香港可以係咩」(香港可以是什麼)。

Louis讀後覺得:「監獄沒有隔絕我們作為人的本能。」他稱,無論身處獄中還是外面,不要因為時代的狀態,「令到我們有時受到很大影響,覺得很頹廢,什麼都做不到。」

判決影響深遠

47人案由被捕、起訴到判刑,橫跨了3年8個月,案中被告過去3年來因案件保釋或須還押。根據記者的觀察,香港輿論及社會對案件判刑非常關注,不少港人在社交平台 Facebook 及 IG 轉載新聞報導,網上討論區也有相關討論。

多國駐港的領事代表周二輪候旁聽判刑。這次司法機構安排正庭除有45席供被告親屬,僅設5個公眾席,延伸庭則設404個座位。網媒《集誌社》報導,早於判刑前四日,西九龍裁判法院大樓外有疑似「排隊黨」率先排隊,五個公眾席由「排隊黨」取得,他們身穿黑色風褸,戴上風褸帽及口罩,判決結束後才離開法院。

作為香港首宗顛覆國家政權罪的案件,這次判決將帶來深遠影響。路透社報導,國際特赦組織中國部主任 Sarah Brooks 稱,此案與中國針對政府批評者的顛覆政權審判有相似之處,「反對被視為異議…對香港來說是值得關注的轉變。」民主派人士、前香港區議員陳嘉琳則表示,香港的民主運動現在已經變得看不見,呈現出另一種意義和形式。



