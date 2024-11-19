47人案判刑 劉頴匡女友：今天不是結束，是歷史的中段

香港民主派立法會初選「串謀顛覆國家政權」案周二（19日）在西九龍裁判法院判刑，當中刑期最重為戴耀廷，判囚10年，其他被告如黃之鋒、何桂藍、鄒家成則被判囚4年多至7年9個月不等。47 人案受到國際關注，DW整合案件對社會的影響，以及訪問被告家屬和朋友，作詳盡報導。

（德國之聲中文網）其中判4年5個月的劉頴匡，其女友Emilia接受DW訪問表示：「今日判決出來的時候，我很冷靜和平靜，完全不是意外，其實我們在這3年8個月，都有猜想很多可能性，包括會不會有更加嚴重的刑期。」她說，刑期符合預期之內，心情沒有很差，「當然刑期一天都嫌多，但是我們用了那麼長時間去消化和做心理準備，所以沒有很驚訝。」

Emilia表示，她入庭旁聽判決時，見到劉頴匡的狀態還好，「有做手勢跟我聊天。」Emilia強調，今天不是一個結束，只是一個開始，或者是一個中段，「因為之後會發生什麼事，你是不知道的，什麼都有可能，我不會說今天是一個結束，然後總結所有東西，而是歷史的其中一個部分，一個中段。」

11月19日，香港民主派意見領袖之一的戴耀庭「串謀顛覆國家政權」罪成，判處10年監禁。 圖片來源： PHILIP FONG/AFP

被告親屬回應

黃之鋒的朋友Louis亦有到場旁聽，由於正庭僅設五個公眾旁聽席，他只能在延伸區觀看正庭判刑的直播。得悉判決後，Louis對DW表示，有一種刑期定了下來的感覺，「我由第一天2021年3月1日開始來西九龍裁判法院（47人案首次上庭），人們常說，經歷了3年8個月，終於有刑期出現，知道原來方向是這樣，雖然《基本法》第二十三條立法後，牽涉國安條例的案件，沒有刑期扣減，如無意外，應該刑滿才能出獄，沒有行為良好之下提早出獄這回事，但至少知道，幾時會見到裡面（獄中）的朋友出來。」

過去三年來，Louis經常去探監，昨日他身穿獨立樂隊My Little Airport周邊T恤到場，上衣寫著「We have to be very strong if we want to do something very wrong」歌詞，他指這句說話很重要，家屬也好，朋友也好，他們本身要繼續做自己做到的事，例如他會繼續探監、寫信，繼續參與同志團體和同志運動，做自己做到的事。

前學運領袖黃之鋒被判56個月監禁。 圖片來源： Kin Cheung/dpa/picture alliance

選擇不認罪、不求情的前記者何桂藍被判囚7年，何在判刑有結果後於社交平台 Facebook 發文，分享自己爭取民主的想法，指民主自由從來不包歲月靜好，真正的民主是眾聲喧嘩，自由就是好好選擇要思考要揀要承擔，如果只是義憤、支持人、幫人、為道德為責任，而不去思考你自己本身想怎樣，很難感受到自由。她又指，歷史不是由贏者書寫，而是自由有意志的人書寫，沒有人可以定義「香港係咩」（香港是什麼），但人人可以拓闊「香港可以係咩」（香港可以是什麼）。

Louis讀後覺得：「監獄沒有隔絕我們作為人的本能。」他稱，無論身處獄中還是外面，不要因為時代的狀態，「令到我們有時受到很大影響，覺得很頹廢，什麼都做不到。」

判決影響深遠

47人案由被捕、起訴到判刑，橫跨了3年8個月，案中被告過去3年來因案件保釋或須還押。根據記者的觀察，香港輿論及社會對案件判刑非常關注，不少港人在社交平台 Facebook 及 IG 轉載新聞報導，網上討論區也有相關討論。

多國駐港的領事代表周二輪候旁聽判刑。這次司法機構安排正庭除有45席供被告親屬，僅設5個公眾席，延伸庭則設404個座位。網媒《集誌社》報導，早於判刑前四日，西九龍裁判法院大樓外有疑似「排隊黨」率先排隊，五個公眾席由「排隊黨」取得，他們身穿黑色風褸，戴上風褸帽及口罩，判決結束後才離開法院。

作為香港首宗顛覆國家政權罪的案件，這次判決將帶來深遠影響。路透社報導，國際特赦組織中國部主任 Sarah Brooks 稱，此案與中國針對政府批評者的顛覆政權審判有相似之處，「反對被視為異議…對香港來說是值得關注的轉變。」民主派人士、前香港區議員陳嘉琳則表示，香港的民主運動現在已經變得看不見，呈現出另一種意義和形式。



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