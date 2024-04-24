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4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕

2024年4月24日

希特勒生日那天，奧地利警方逮捕了4名來自巴伐利亞的德國人。當時他們正在參訪希特勒的出生地，其中一名女子行了納粹禮。

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希特勒出生地點因河畔布勞瑙
希特勒出生地點因河畔布勞瑙圖片來源： Kerstin Joensson/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）上奧地利州警方逮捕了4名在納粹獨裁者希特勒的出生地獻上白玫瑰進行悼念的德國人。這4名德國人於4月20日--希特勒的生日—下午前往希特勒的出生地——邊境小鎮因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）。

警方逮捕了24歲和26歲的兩姐妹以及她們29歲和31歲的伴侶。他們當時正在房子的窗檯上獻花。當兩對夫婦合影留念時，其中一名女子被警方發現行了納粹禮。

這名婦女說，她只是想開個玩笑，並沒有當真。然而，警方在檢查她的手機時發現，這四人之間分享了納粹主題的聊天訊息和圖片。

警方表示，他們將以涉嫌違反奧地利禁止納粹主義標誌的法律為由，將這四人移交給檢察官。

改建工作即將開始

每年的4月20日，警方都會加強巡邏，並特別關注位於因河畔布勞瑙的這所房子。希特勒在這所房子裡一直住到三歲，然後隨家人搬到附近的巴伐利亞城市帕紹。

為了防止新納粹分子的參訪這座已收回國有的建築將被用作警察局和人權培訓中心改建工作將於今年10月開始

（德新社、美聯社）

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