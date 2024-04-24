4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕

希特勒生日那天，奧地利警方逮捕了4名來自巴伐利亞的德國人。當時他們正在參訪希特勒的出生地，其中一名女子行了納粹禮。

（德國之聲中文網）上奧地利州警方逮捕了4名在納粹獨裁者希特勒的出生地獻上白玫瑰進行悼念的德國人。這4名德國人於4月20日--希特勒的生日—下午前往希特勒的出生地——邊境小鎮因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）。

警方逮捕了24歲和26歲的兩姐妹以及她們29歲和31歲的伴侶。他們當時正在房子的窗檯上獻花。當兩對夫婦合影留念時，其中一名女子被警方發現行了納粹禮。

這名婦女說，她只是想開個玩笑，並沒有當真。然而，警方在檢查她的手機時發現，這四人之間分享了納粹主題的聊天訊息和圖片。

警方表示，他們將以涉嫌違反奧地利禁止納粹主義標誌的法律為由，將這四人移交給檢察官。

改建工作即將開始

每年的4月20日，警方都會加強巡邏，並特別關注位於因河畔布勞瑙的這所房子。希特勒在這所房子裡一直住到三歲，然後隨家人搬到附近的巴伐利亞城市帕紹。

為了防止新納粹分子的參訪，這座已收回國有的建築將被用作警察局和人權培訓中心，改建工作將於今年10月開始。

（德新社、美聯社）

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