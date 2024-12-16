38輛美制主戰坦克抵台 中國強烈反對

由台灣國防部向美國採購的，號稱「地表最強戰車」的M1A2先進主戰坦克首批38輛已運抵台灣。中方對美對台軍售表示強烈反對。

（德國之聲中文網）台灣國防部本周一（12月16日）表示，台灣已從美國接收38輛先進的艾布拉姆斯主戰坦克（Abrams Panzer），以提升其軍事能力，應對潛在的中國攻擊。

據台灣國防部稱，這批M1A2主戰坦克是2019年訂購的108輛中的首批，於周日晚間運抵台灣，並被轉運至位於台北以南新竹一處陸軍訓練基地。據報導，這是台灣30年來首次接收新型坦克。

目前，台灣擁有的坦克部隊主要由大約1000輛台灣製造的CM-11「勇虎」坦克和美國製造的M60A3坦克組成，但這些技術已逐漸過時。

艾布拉姆斯坦克是世界上最重的坦克之一，也是美軍的主力裝備之一。

台灣在2019年提出請求採購M1A2坦克，並為此撥款超過12億美元。一名陸軍官員向法新社表示，這批訂單中的剩餘坦克預計將在2025年和2026年交付。

美國M1A2T坦克抵台 中國外交部：台灣「以武謀獨」不可能得逞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國外交部回應

本周一（12月16日）舉行的例行記者會上，法新社記者就台灣國防部發布訊息稱從美國接收先進主站坦克一事提問時，中國外交部發言人林劍回應稱「台灣不存在『國防部』」，表示「堅決反對美台軍事聯繫和美對台出售武器的立場時一貫的、明確的。」並敦促美國「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八‧一七』公報的規定，停止武裝台灣，停止縱容支持『台獨』勢力『以武謀獨』」。

美國長期以來作為台北最重要的盟友以及最大的武器供應國，這一點常常激怒北京，後者聲稱台灣是其領土的一部分。

中國加大軍事施壓

中國從未排除武統台灣的可能性，台灣因而持續面臨來自中國的入侵威脅。近年來，中國加大了對台軍事施壓，定期派遣戰機和軍艦在台灣周圍活動。

台灣當局於上周表示，中國舉行了近年來最大規模的海上軍事演習，部署了近90艘海軍和海警船隻在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近海域行動，其中約三分之二為海軍艦艇。

台灣安全官員此前表示，這些艦艇模擬了對外國船隻進行襲擊，並演練了封鎖海上航線戰術。

北京方面則未證實該演習。在周五召開的新聞發布會上被問及是否進行了演習時，中國國防部未作回應。

賴清德國慶演說：盼中國和台灣一起承擔國際責任，維護區域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台灣提高軍費開支

若與中國開戰，台灣無論在兵力和火力方面將處於被遠遠壓制的狀態。近年來，台灣已增加軍費開支以提升防衛能力。

儘管台灣擁有自主發展的國防工業，並不斷對裝備進行升級，但台灣在很大程度上依賴向美國購買武器來增強自身防禦能力。

儘管美國對台軍售有法律保障，但由於新冠疫情導致的供應鏈中斷，以及美國向烏克蘭以及以色列提供武器，對台武器交付被嚴重延遲。

根據美國智庫卡托研究所（Cato Institute）的數據，未交付的訂單總額已經超過了 210億美元。

台灣2024年的國防預算達到創紀錄的190億美元，而明年的軍費預算預計將再創新高。

(綜合報導)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。