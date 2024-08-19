35年前，改變德國命運的「泛歐洲野餐」

35年前的今天，大約700名東德人利用在匈奧邊界地區參加「泛歐洲野餐」的機會，越過暫時敞開的邊界，逃往西歐。這成為自柏林牆建成以來最大規模的東德大逃亡，也是不到三個月後柏林牆倒塌的前兆。

（德國之聲中文網）61歲的瓦爾特‧索貝爾（Walter Sobel）回想起1989年8月19日那一天發生的事情時，人們仍然可以從他的聲音中聽出喜悅的心情。他說：「我們做的一切都是對的。我們在正確的時間出現在正確的地點。我們充滿勇氣。」

對於他自己以及比他小兩歲的妻子西蒙娜，還有兩個女兒來說，那個炎熱的周六下午發生的事給他們的生活帶來了根本性的變化。他們穿過匈牙利和奧地利邊境的肖普朗（Sopron）小鎮，利用鐵幕上的一個意想不到的缺口逃往西方，將缺乏自由的東德拋在腦後。

德國聯邦總統施泰因邁爾來到這裡，感謝匈牙利在35年前為克服歐洲分裂和推動德國統一做出的貢獻。施泰因邁爾表示，他首先要感謝匈牙利人民。

施泰因邁爾將在肖普朗與匈牙利總統舒尤克（Tamas Sulyok）舉行會晤。他還會在那裡接見參加德匈青年夏令營的參與者。

和索貝爾一家一樣，當年大約有700名東德公民經過開放的邊境大門，走向自由。這成為自柏林牆建成以來最大規模的東德大逃亡，也是不到三個月後柏林牆倒塌的前兆。

柏林牆建成以來最大規模的東德大逃亡。 圖片來源： dpa/picture alliance

1989年8月19日，就在匈牙利國慶前一天，匈牙利反對黨團體和泛歐洲聯盟在匈牙利同奧地利交界的地方，也就是奧地利布爾肯蘭州的聖馬爾加雷騰和匈牙利的肖普朗，組織舉行「泛歐洲野餐」，兩國同意將邊界大門象徵性地開放3個小時。這一消息馬上在當時正在匈牙利渡假的前東德居民間不脛而走。一共有15000人參加了野餐。數百名前東德居民也利用這個機會逃到了奧地利。儘管有政府下達的開德國統一槍令，匈牙利邊境警察仍然沒有對越過邊境逃往奧地利的前東德居民採取任何行動。

同年9月10日，匈牙利正式允許前東德居民可以前往西歐。之後柏林牆倒塌、東西德得以重新統一時，當年的西德總理柯爾也向布達佩斯政府表達了感謝：「沒有匈牙利政府允許德國公民入境西方的勇敢決定，就不可能，或至少不會這麼快出現東德的巨大變化。匈牙利敲下了柏林牆上第一塊磚。」

逃到奧地利的東德人歡呼雀躍。 圖片來源： dpa/picture alliance

今天，索貝爾夫婦也回到肖普朗並且將參與與德國聯邦總統的會面。回到當年的逃亡地，心裡會是怎樣一番感受？索貝爾太太說：「我還不知道。但我希望眼淚不要落下來。」

（德新社等）

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