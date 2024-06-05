23條後首個六四：港人夾縫中默念致哀

香港渡過了「23條」生效後首個六四，在高調警告和警力佈防下，紀念行動的聲量更為受限但仍未消失。DW記者在六四這天，採訪多位以不同形式繼續悼念的港人，瞭解他們所感受的六四35週年。

（德國之聲中文網）6月4日的香港天陰陰，烏雲壓頂，不時下起陣雨。5年前的六四30週年同樣是下雨天，李小姐（化名）仍然記得，滂沱大雨一直持續到傍晚燭光集會前才停止。那是支聯會最後一次獲政府批准在維園舉行悼念晚會，18萬人坐滿全場。

「除了天色，今天其他一切都不同了。」香港市民李小姐告訴DW：「我已經第5年沒有公開悼念，雖然感受愈來愈看不到希望，但今晚會繼續在家中一個人點起蠟燭追思，這是最低限度我希望堅持的行動。」

香港維多利亞公園曾經是全球每年最大的六四悼念現場，連續30年的燭光讓此地也成為一些港人心中的集體記憶，即便《國安法》和「23條」立法實施後，依然如此。

中學老師鍾先生（化名）在六四35週年當天獨自來到維園，他找了個位置安靜坐下。他告訴DＷ，他在此回憶1989年，「心裡感激當年奮鬥的北京學生，甚至不少市民犧牲捨己的悲壯故事」。鍾先生認為自己是大眾之中的少數，雖然以往未必每年都參加燭光晚會，但今天仍堅持到維園，是想「提醒自己勿忘這些歷史片段」。

在他不遠處，是同鄉社團連續第2年舉辦的「家鄉市集嘉年華」，舞台上表演聲響徹整個維園，有新疆民族舞演出、內地歌手獻唱。這裡正是支聯會以往舉辦六四晚會之處，在2021年及2022年六四週年時，當局曾以防疫之由把它完全封閉。

年約中年的王先生因對活動感到「好奇」而首次入場，他接受DW訪問時表示，主辦方挑選日子不含政治因素。「六四對我來說，不會特別在乎或不在乎，因為我對政治不感興趣，所以無論何時辦市集我都不在意。」

自2020年港府以疫情限聚為由禁止維園燭光晚會之後，十幾萬人在維園點亮蠟燭的場面不再，取而代之的是近兩年來香港同鄉社團的「市集嘉年華」。 圖片來源： Phoebe Kong/DW

天色漸暗，維園一帶的人流有所增加；愈靠近以往晚會的開始時間（晚上8時），記者觀察到愈來愈多低調悼念的人現身。有的人全身黑衣，下班後前來散步；有人衣服背面寫著電影對白「個世界西（壞）不等於要做西人」，默默地在街頭踱步。有的人在公園一角亮起手機燈，有人在長椅上靜靜閱讀舞台編劇莊梅岩的《5月35日》。大多數人都是單獨行動。直到深夜，有人以綁帶繫著維尼熊玩偶、亮起手機燈走過銅鑼灣街頭，不作聲地穿過人群離去。

歐洲多國外交官連續第2年在六四現身維園，包括德國和荷蘭駐港總領事張德林（Stefan Bredohl）及丘德仁（Arjen van den Berg）、歐盟駐港辦事處副主任高明德（Matthias Kaufmann），在入夜後一同到維園內步行一周，並途徑家鄉市集外。DW問及行動原因和對六四週年的回應，他們均一概不作答，僅表示「前來散步」。

德國和荷蘭駐港總領事張德林（Stefan Bredohl）及丘德仁（Arjen van den Berg）、歐盟駐港辦事處副主任高明德（Matthias Kaufmann）六四當天在維園散步，期間未回應記者提問。 圖片來源： Phoebe Kong/DW

根據港媒報導，日本駐港總領事岡田健一也獨自到場短暫停留。美國、歐盟等使館的駐港辦公室，在窗邊點起電子蠟燭。

中國外交部駐港公署六四深夜發佈聲明，點名批評美、英等駐港總領事館及歐盟駐港辦事處「妄圖製造對立、煽動對抗，惡意抹黑中國形象」，並指今日香港已告別動盪不安，全面落實「愛國者治港」原則。

公共視野中的快閃紀念

一如以往數年，當局派出大量警力嚴陣以待，警員穿著防刺背心和護頸，駐紮維園一帶各處，每隔幾步就見到軍裝和便衣警駐守。不少中國內地自由旅客對鬧市中的場面感到好奇，不少人對裝甲車和軍裝警員拍照打卡，探問下聞悉與六四有關便迅速離開。

這是《基本法》23條立法實施後第一個六四，雖然仍然有自發性的個別紀念行動，但更為零碎，持續時間更短，稍為顯眼的行為迅速引來警員勸阻。有悼念的市民坦言，行動的公共能見度更低，大家在街頭只能靠默契行事。

高調的表達行為變得更為罕見，但仍有長者在銅鑼灣街上展示手寫的〈六四〉詩詞：「念89！悼64！那些年維園燭光如火海，但現在人杳！燭滅！」另一張紙上羅列百年來兩岸三地大型社運，寫道「留記憶，照青史」。旋即遭警員上前警告拘捕，他遂收起標語離去。有日本遊客邊走邊擊鼓唸經悼念死難者，向記者稱「沒有言論自由就沒有未來」，最後被警方帶上警車助查。

香港行為藝術家街頭手畫"八九六四"被捕 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

許多大眾所知的社運人士從5月起收到當局「溫馨提示」，一些以往較常出現在維園一帶的社運人士今天不見身影；在記者查詢下，他們僅表示自己「行動沒被限制」。即使能夠到達維園閒逛的其他人，也全程被警員緊緊尾隨，一路直至回家。

警方公佈在六四當天一共拘捕4人，另有5人涉嫌破壞社會安寧被帶走調查後獲釋。據瞭解，被捕者包括社運人士「王婆婆」王鳳瑤，她在銅鑼灣街頭高呼「平反六四」、「追究屠城責任」、「五大綱領缺一不可」等口號，涉嫌違犯「23條」下新修訂的煽動罪，該罪刑罰提升至最高監禁7年。

另一名身穿哲古華拉（另譯切格瓦拉）上衣的男子，在家鄉市集內被保安以傘陣包圍抬走，他向記者稱他手持《習近平談治國理政》一書，因涉嫌普通襲擊被捕。

香港警方5日上午表示4日當天共逮捕了4人，另有5人涉嫌破壞社會安寧被帶走調查後獲釋。 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

港媒刊六四社評

港媒曾經是報導六四的主力，不少媒體每年都會製作原創報導，「逢五逢十」的重要週年更會投放資源深入跟進，關注度甚至超越外媒。近一、兩年，一些恆常的事實報導卻也受壓和減少，例如天安門母親及受難者家屬在六四早上到萬安公墓拜祭的消息。今年《明報》是極少數仍有報導的媒體，刊登時間是傍晚6點。有其他港媒記者透露，內部接到指示不能報導。

不過在緊縮的氣氛下，《明報》和《南華早報》仍在六四當天刊出相關社評。

《明報》題為〈直面歷史 撫平傷痛〉，形容六四事件「仍然是橫亙在民族內部的一根刺，需要拔除」，當年走上街頭的民眾皆出於一片丹心，愛國情懷不應被否定。「這個日子依然值得抱著愛國家愛民族之心去紀念，重提舊事不是為了挑動仇恨或『軟對抗』，而是希望當局直面歷史，撫平六四事件遺留下來的傷痛。」社評直白地表示，「六四事件不少死難者是無辜百姓」，即使當局對政治風波早有定論，依然可還死者及家屬一個公道。

《南華早報》則關注紀念空間，以〈香港合法悼念六四鎮壓的大門仍然打開〉為題。內文指35年後，六四週年紀念依舊對很多港人有深層意義，「今晚仍會有燭光亮起，不過很可能在人們的家中」。

社評承認「23條」後的政治和法律現實已大不同，但很多港人只是單純地希望追思死難者，未必同意支聯會立場，區分兩者和容許合法紀念是重要的。該報呼籲：「圍繞六四的情緒多年來猶在，人們如果有意願就應被允許紀念和哀悼，但必須依法而行。香港始終是法治城市，這是個追思、反省和盼望前行的時候。」

今年六四，《明報》、《南華早報》仍然刊出了社評。 圖片來源： Phoebe Kong/DW

社媒用戶：不敢發歷史照片

「23條」立法後首個拘捕行動，是針對前支聯會副主席鄒幸彤的專頁「小彤群抽會」，至今有8人被捕，除獄中的鄒幸彤，還有她的家人及前支聯會成員。該專頁在六四前35天開始，每天刊登鄒幸彤的六四回憶。

記者在香港的社群網絡上觀察，當年為香港學生代表在天安門親歷六四的陳清華，發文指自己獨自到海邊悼念。社民連成員陳皓桓展示電子蠟燭照片，稱以6.4公里跑紀念此日。有知名的調侃專頁轉發「血染的風采」——以往晚會必唱的歌曲之一。有書店和商戶發文售賣主題書籍和精品。但更多的一般用戶，以不加文字的相片、單純轉發新聞的方式表達關注，抒發個人感受大為減少。

圖為香港前支聯會副主席鄒幸彤2021年6月5日獲保釋後接受記者訪問。（資料照） 圖片來源： Kin Cheung/AP

港人何先生（化名）以往恆常出席維園晚會，今年六四在社媒發帖紀念，他選了一張外國民主運動受鎮壓的照片，坦言是因為自我審查。

何先生向DW表示：「我依然希望發聲，但只能用婉轉的方法表達，連六四的歷史照片都不太敢發了，因為擔心會誤犯《國安法》或『23條』。」他說看了鄒幸彤專頁和拘捕的新聞後，更加有所顧忌，「其實感覺她的帖文都很溫和個人，但普通市民眼看這些案例，會更難捉摸當局那把尺」。身為基督徒的他以往會參加六四祈禱會，但今年已幾乎找不到相關主題聚會，他只好個人禱告紀念這一天。

陳老師（化名）從前曾經帶學生參加維園集會，現在他說要在校內教育學生六四史實的難度和壓力非常大，只能非常低調和委婉地進行，例如籠統地講述八九民運對當時世界局勢的影響。「學校沒有禁止教授特定內容，但絕大部分老師都感受到政府壓力，而採取少說少錯、不說不錯的方針。」他指在這種態度下，難以培育學生的歷史分析和判斷力，不只對六四事件，其他史實亦然。

35年以後，這段歷史於香港的下一代會如何被述說？陳老師向記者分享，今年在課上提及六四事件，班中的內地插班生很多都不知所謂何事，但偶而還是有本地學生熱心講解。他說：「顯示雖然已經過了35年，1989年的愛國民主運動和六四事件，仍在香港代代相傳。」

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